Четвертая волна коронавируса в Украине: инфекционист назвала новые сроки

Как отметила Булавинова, четвертая волна коронавируса может прийти в Украину уже осенью, но есть вероятность, что рост количества инфицированных начнется немного раньше.

"Поэтому очень важно в течении лета прививать максимальное количество людей. Чтобы к осени было вакцинировано как можно больше украинцев. Конечно же, насколько это возможно, учитывая доступность вакцин от COVID-19", - подчеркнула специалист.

Она также рекомендует не затягивать с вакцинацией и тем, кто уже переболел коронавирусом. По словам Булавиновой, делать прививку можно сразу после полного выздоровления. И желательно – не позднее, чем через три месяца после выздоровления.

Препараты нельзя вводить тем, у кого при получении первой дозы были осложнения в виде анафилактического шока. Все остальные, в том числе и беременные, могут вакцинироваться. Для будущих мам в приоритете препарат американо-немецкого производства Pfizer-BioNTech.

"Можно и нужно прививать беременных, поскольку они коронавирус переносят труднее. Такие рекомендации выпустила национальная техническая группа по иммунизации", - добавила Булавинова.

Кроме того, инфекционист надеется на то, что в Минздраве за лето смогут подготовиться более тщательно к следующей волне коронавируса и в больницах к осени будет все необходимое для пациентов.