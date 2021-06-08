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Четвертая волна коронавируса в Украине: инфекционист назвала новые сроки

Автор: Анна Шиканова

Коронавирус может снова охватить всю территорию Украины, и медики прогнозируют четвертую волну пандемии. По прогнозам, это произойдет осенью 2021 года.

Об этом рассказала инфекционист и медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире программы "Сніданок 1+1".

Как отметила Булавинова, четвертая волна коронавируса может прийти в Украину уже осенью, но есть вероятность, что рост количества инфицированных начнется немного раньше.

"Поэтому очень важно в течении лета прививать максимальное количество людей. Чтобы к осени было вакцинировано как можно больше украинцев. Конечно же, насколько это возможно, учитывая доступность вакцин от COVID-19", - подчеркнула специалист.

Она также рекомендует не затягивать с вакцинацией и тем, кто уже переболел коронавирусом. По словам Булавиновой, делать прививку можно сразу после полного выздоровления. И желательно – не позднее, чем через три месяца после выздоровления.

Препараты нельзя вводить тем, у кого при получении первой дозы были осложнения в виде анафилактического шока. Все остальные, в том числе и беременные, могут вакцинироваться. Для будущих мам в приоритете препарат американо-немецкого производства Pfizer-BioNTech.

"Можно и нужно прививать беременных, поскольку они коронавирус переносят труднее. Такие рекомендации выпустила национальная техническая группа по иммунизации", - добавила Булавинова.

Кроме того, инфекционист надеется на то, что в Минздраве за лето смогут подготовиться более тщательно к следующей волне коронавируса и в больницах к осени будет все необходимое для пациентов.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые выяснили, почему не все люди болеют коронавирусом.

А также рассказывали, какие новые названия от ВОЗ получили все штаммы коронавируса.

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