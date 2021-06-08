Четверта хвиля коронавірусу в Україні: інфекціоніст назвала нові терміни

Як зазначила Булавінова, четверта хвиля коронавірусу може прийти в Україну вже восени, але є ймовірність, що зростання кількості інфікованих почнеться трохи раніше.

"Тому дуже важливо протягом літа прищеплювати максимальну кількість людей. Щоб до осені було вакциновано якомога більше українців. Звичайно ж, наскільки це можливо, враховуючи доступність вакцин від COVID-19", - підкреслила фахівець.

Вона також рекомендує не затягувати з вакцинацією і тим, хто вже перехворів на коронавірус. За словами Булавінової, робити щеплення можна відразу після повного одужання. І бажано - не пізніше, ніж через три місяці після одужання.

Препарати не можна вводити тим, у кого при отриманні першої дози були ускладнення у вигляді анафілактичного шоку. Всі інші, в тому числі й вагітні, можуть вакцинуватися. Для майбутніх мам в пріоритеті препарат американо-німецького виробництва Pfizer-BioNTech.

"Можна і потрібно прищеплювати вагітних, оскільки вони коронавірус переносять важче. Такі рекомендації випустила національна технічна група з імунізації", - додала Булавінова.

Крім того, інфекціоніст сподівається на те, що в МОЗ за літо зможуть підготуватися більш ретельно до наступної хвилі коронавірусу і в лікарнях до осені буде все необхідне для пацієнтів.