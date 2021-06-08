Штаммы коронавируса получили новые официальные имена: какие и зачем

В ВОЗ официально приняли новые обозначения для разных штаммов коронавируса. Для обозначения различных мутаций COVID-19 рекомендуется использовать буквы греческого алфавита вместо названия стран, где они были зарегистрированы.

Как теперь будут называться штаммы коронавируса и зачем это нужно, объяснили в сообщении на официальном сайте ВОЗ .

Почему штаммы коронавируса переименовали

Специалисты считают, что использование привязки стран, британский, индийский и другие штаммы – негативно влияет на имидж государств, в том числе и на туристическую репутацию.

В ВОЗ отмечают, что быстро привыкнуть к новым названиям будет трудно, но нужно использовать новые обозначения штаммов в СМИ, чтобы они быстрее стали использоваться.

Как теперь будут называться штаммы коронавируса

Британский штамм получил название греческой буквы Альфа.

Южноафриканский штамм теперь будет называться Бета.

Индийский штамм получил название Дельта.

Еще один подвид коронавируса, который был обнаружен в октябре 2020 года получил название Каппа.

Также есть и другие разновидности коронавируса, которые менее распространены. Это Эта-штамм, у которого нет географической привязки.

Два бразильских штамма – Зета и Гамма.

В США есть еще два штамма – Ипсилон и Йота.

На территории Филиппин был обнаружен в январе 2021 года еще один штамм, и он получил название Тета.

У каждой мутации коронавируса есть свое научное название, которое состоит не только из аббревиатур, но и из букв и цифр. Ее отменять не будут, но применять будут вместе с греческим названием.

Если ученые откроют более 24 новых штаммов коронавируса, то греческого алфавита не хватит. Но в таком случае в ВОЗ пообещали придумать новую систему названий.

В издании Comments создали инфографику, которая показывает географическое расположение штаммов, их новые название и даты появления.

Новые названия штаммов коронавируса