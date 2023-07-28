На честь відомої пісні. Кияни почали обирати, як перейменувати станцію метро "Мінська"

В Україні та Києві, зокрема, триває процес декомунізації та дерусифікації. Сотні вулиць, парків, площ і станцій метро вже отримали свої назви. Хоча деякі назви в підземці все ще не перейменовані. Тому кияни вирішили самостійно з цим розібратися.
Яка станція метро може отримати нову пісенну назву - читайте нижче в матеріалі Styler.
На сайті електронних петицій КМДА з'явилася пропозиція перейменувати станцію метро "Мінська" на "Червона рута". Так, йдеться про ту саму відому композицію Володимира Івасюка.
"Червона Рута" - це не тільки всесвітньо відома пісня українського композитора Володимира Івасюка, це ще й символ української єдності, котра нам так потрібна в цей час. Єдності, яка об'єднує футбольних фанів під час гри української збірної, туристів, що виконують цю пісню біля ватри у Карпатах та матусь, що наспівують цю пісню своїм дітям змалечку", - аргументує свою пропозицію автор Єгор Кічко.
Станцію метро "Мінська" пропонують перейменувати на "Червона рута" (скриншот: petition.kyivcity.gov.ua)
А от про сучасну назву "Мінська" він висловлюється як про деструктивну та роз'єднувальну, що є небезпечним в час повномасштабної війни з Росією.
"Сама назва асоціюється виключно з диктаторським режимом Лукашенка та обстрілами з території Білорусі, від котрих українці змушені ховатись у цьому ж метро", - додає чоловік.
Наразі петиція зібрала 249 голосів з 6 000 потрібних. Проте в неї ще є всі шанси, адже до кінця терміну залишилося 58 днів.
Наразі киянам і гостям міста варто звикати до таких назв:
На нові найменування також чекають станції "Берестейська", "Героїв Дніпра" та "Мінська".
На деяких станціях уже навіть змінили вказівники та таблички.
На станції колишньої "Площі Льва Толстого" уже змінюють таблички (фото: Styler)
Раніше ми розповідали, як виглядає тунель під Дніпром у Києві, який також називають "сталінське метро".