В честь известной песни. Киевляне начали выбирать, как переименовать станцию метро "Минская"

"Минская" - в память об Ивасюке

На сайте электронных петиций КГГА появилось предложение переименовать станцию метро "Минская" на "Червону руту". Да, речь идет о той самой известной композиции Владимира Ивасюка.

"Червона Рута" - это не только всемирно известная песня украинского композитора Владимира Ивасюка, это еще и символ украинского единства, которое нам так нужно в это время. Единства, которое объединяет футбольных фанов во время игры украинской сборной, туристов, исполняющих эту песню у костра в Карпатах и мамочек, которые напевают эту песню своим детям с детства", - аргументирует свое предложение автор Егор Кичко.

Станцию метро "Минская" предлагают переименовать на "Червону руту" (скриншот: petition.kyivcity.gov.ua)

А вот о современном названии "Минская" он высказывается как о деструктивном и разъединяющем, что опасно во время полномасштабной войны с Россией.

"Само название ассоциируется исключительно с диктаторским режимом Лукашенко и обстрелами с территории Беларуси, от которых украинцы вынуждены укрываться в этом же метро", - добавляет мужчина.

Пока петиция собрала 249 голосов из 6 000 нужных. Однако у нее есть еще все шансы, ведь до конца срока осталось 58 дней.

Какие станции уже изменили свои названия

Теперь киевлянам и гостям города следует привыкать к таким названиям:

станция метро "Дружбы народов" - "Зверинецкая"

станция "Площадь Льва Толстого" - "Площадь Украинских героев"

проектная станция метро по улице Виноградаря "Проспект Правды" переименовали в "Варшавскую"

Новые наименования также ждут станции "Берестейская", "Героев Днепра" и "Минская".

На некоторых станциях уже изменили указатели и таблички.

На станции бывшей "Площади Льва Толстого" уже меняют таблички (фото: Styler)