В честь известной песни. Киевляне начали выбирать, как переименовать станцию метро "Минская"
В Украине и Киеве, в частности, идет процесс декоммунизации и дерусификации. Сотни улиц, парков, площадей и станций метро уже получили названия. Хотя некоторые названия в подземке все еще не переименованы. Поэтому киевляне решили самостоятельно с этим разобраться.
Какая станция метро может получить новое песенное название - читайте ниже в материале Styler.
"Минская" - в память об Ивасюке
На сайте электронных петиций КГГА появилось предложение переименовать станцию метро "Минская" на "Червону руту". Да, речь идет о той самой известной композиции Владимира Ивасюка.
"Червона Рута" - это не только всемирно известная песня украинского композитора Владимира Ивасюка, это еще и символ украинского единства, которое нам так нужно в это время. Единства, которое объединяет футбольных фанов во время игры украинской сборной, туристов, исполняющих эту песню у костра в Карпатах и мамочек, которые напевают эту песню своим детям с детства", - аргументирует свое предложение автор Егор Кичко.
Станцию метро "Минская" предлагают переименовать на "Червону руту" (скриншот: petition.kyivcity.gov.ua)
А вот о современном названии "Минская" он высказывается как о деструктивном и разъединяющем, что опасно во время полномасштабной войны с Россией.
"Само название ассоциируется исключительно с диктаторским режимом Лукашенко и обстрелами с территории Беларуси, от которых украинцы вынуждены укрываться в этом же метро", - добавляет мужчина.
Пока петиция собрала 249 голосов из 6 000 нужных. Однако у нее есть еще все шансы, ведь до конца срока осталось 58 дней.
Какие станции уже изменили свои названия
Теперь киевлянам и гостям города следует привыкать к таким названиям:
- станция метро "Дружбы народов" - "Зверинецкая"
- станция "Площадь Льва Толстого" - "Площадь Украинских героев"
- проектная станция метро по улице Виноградаря "Проспект Правды" переименовали в "Варшавскую"
Новые наименования также ждут станции "Берестейская", "Героев Днепра" и "Минская".
На некоторых станциях уже изменили указатели и таблички.
На станции бывшей "Площади Льва Толстого" уже меняют таблички (фото: Styler)
Раньше мы рассказывали, как выглядит тоннель под Днепром в Киеве, который также называют "сталинское метро".