Червонокнижний лелека на Київщині потрапив у халепу і прийшов по допомогу до людей: що з ним сталося (фото)

У селі Капустинці в Бориспільському районі чорний рідкісний лелека прийшов до людей по допомогу. Його стан був майже критичний, тому птаха потрібно було терміново рятувати.

Що сталося з птахом

Очевидці розповіли, що лелека спокійно зайшов у двір, але насправді шукав допомоги. Господарі двору побачили, що він повністю облитий чимось на кшталт олії чи смоли.

Лелека прийшов повністю покритий маслянистою рідиною (фото: vechirniy.kyiv.ua)

Тварині ледь не відразу почали надавати допомогу: мити, сушити, годувати. Його також відвезли у притулок для птахів "Садиба Нюшанікове". Але, на жаль, врятувати його не вдалося. Рівень інтоксикації організму був занадто високим.

Тварину не вдалося врятувати (фото: vechirniy.kyiv.ua)

Зоорятувальники припускають, що лелека міг впасти у місткість із маслянистою речовиною на фермерському подвір'ї чи забруднився у водоймі, куди виливають відходи.

"У будь-якому разі птаха вбила недбалість і байдужість до природи людей", - зазначають у Команді порятунку тварин у Києві.

Цю справу передали до юридичного відділу зоозахисної організації UAnimals для ініціювання розслідування загибелі чорного лелеки.

Що відомо про чорного лелеку

Птах поширений майже по всій території Євразії у лісовій та лісостеповій зоні. У горах гніздиться до висоти 2 200 метрів над рівнем моря. На відміну від білого лелеки, намагається уникати людей, тому представників цього виду рідко можна побачити.

В Україні чисельність досягає 400-450 пар, конкретно в Київській - приблизно 25-30 пар.

Вид чорного лелеки охороняється Конвенцією з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни та флори (CITES) (Додаток II), Боннською (Додаток II) та Бернською (Додаток II) конвенціями. Його також занесено до Червоної книги України в статусі рідкісного.