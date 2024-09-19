5 правил выбора красной помады, чтобы чувствовать себя богиней

Красная помада никогда не выходит из моды и очень часто украшает губы женщин. Ее уникальность в том, что подходит она абсолютно каждой моднице. Однако некоторые считают совсем иначе потому, что не умеют подбирать правильный оттенок и сочетание.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eva блог делится 5 правилами выбора и использования красной помады.

Важно определить оттенок, соответствующий цветотипу

Возможно, вы часто слышите, что стоит подбирать вещи и косметику под цветотип. Условно их разделяют по временам года, в зависимости от естественных оттенков кожи, глаз и волос.

Светлокожим блондинкам со светлыми глазами будут подходить нетемные холодные оттенки красного. Обладательницам теплого блонда рекомендовано выбирать коралловые или кирпичные цвета. Русым женщинам подойдут все оттенки красного, а рыженьким стоит делать выбор в пользу огненно-красных.

Светоглазым брюнеткам следует присмотреться к насыщенным холодным оттенкам, как винный или свекловичный. А темноглазые могут выбирать что-то вроде бургунди или марсала. Обладательницы смуглой кожи сосредотачиваются на теплых оттенках, как терракотовый.

Выберите "свой" оттенок красной помады (фото: Freepik)

Акцентируйте на красном

Важным правилом является соблюдение распределения акцентов. Если вы используете красную помаду в своем макияже, губы должны быть единственным ярким элементом.

Все остальные декоративные продукты следует брать нейтральных или светлых тонов. Тогда образ будет не перенасыщенным, а наоборот сбалансированным.

Красная помада любит чистоту

Этот цвет помады очень требователен. Его изысканный вид заключается в идеально ровном нанесении.

Используйте карандаш, чтобы сделать идеальный контур губ. Он должен соответствовать тону помады. Если контур получается недостаточно ровным, подправьте его консилером.

Любые неточности контура могут выглядеть как пятна, что ухудшит ваш образ.

Позаботьтесь об идеальной коже

Красная помада способна показывать все недостатки, которые есть у вашей кожи лица. Поэтому стоит позаботиться об идеальном тоне.

Используйте консилер, пудру или другие средства коррекции цвета кожи. Лучше убрать все недостатки, чтобы красная помада подчеркивала ваше совершенство.

Соблюдайте правила удачного макияжа с красной помадой (фото: Freepik)

Подбирайте помаду под образ

Конечно, красный не тот цвет, которым стоит красить губы каждый день. Его использование должно соответствовать образу и гармонично дополнять.

Очень удачным решением станет сочетание оттенка красной помады и элементов одежды. Например, можно подобрать пояс красного цвета или платок. Старайтесь выбирать вещи так, чтобы они были очень близки по оттенкам к помаде.