"Червоний" Новий рік: чому це свято так популяризували в СРСР і де там була пропаганда

Новий рік в СРСР мав замінити Різдво

"У Радянському Союзі не було Різдва. Комуністи його заборонили, а за його святкування могли кинути за ґрати. Головний символ свята Святий Миколай теж був репресований. Врешті Різдво замінили на Новий рік, а Миколая - на Діда Мороза", - розповідають у відео.

Після Жовтневої революції у 1917 році комуністи відразу оголосили війну релігії, але до кінця 20-х років Різдво залишалося вихідним днем. Втім, усе змінилося із приходом Сталіна до влади. Вже у 30-х роках почали масово репресувати священників і духовенство, а Різдво зробили робочим днем.

"Під роздачу попало не тільки Різдво, а й Новий рік. Заборонили навіть ялинку. Люди чинили опір, тому у Кремлі вирішили застосувати нову тактику - замінити християнство на нову релігію комуністичну", - пояснюють експерти.

Старе буржуазне Різдво вирішили замінити на пролетарський Новий рік, а капіталістичного Святого Миколая - на друга пролетарів - Діда Мороза.

Як створювався пролетарський Дід Мороз

Ідеологом створення Діда Мороза став комуніст Павло Постишев, який був напряму дотичний до штучного голоду в Україні у 1932-33 роках.

"У 30-ті роки стало зрозуміло, що потрібні радянські ритуали і свята, які б давали змученим людям розрядку. Грубо кажучи, гніт має чергуватись із якоюсь ілюзією полегшення", - розповідають у відео.

Так у 1935 році під керівництвом Постишева повернули ялинку, а через два роки з'явився новорічний персонаж Дід Мороз. Його прообразом стало зле божество із народних переказів, який морозив людей. Веселого ж дідугана запровадили у самий розпал репресій. Щоправда, потім під репресії потрапив і сам автор Діда Мороза - Постишева розстріляли у 1939 році.

Дід Мороз став одним із ключових елементів нової радянської ідентичності, що стирала відмінності між республіками.

Попри заборону українці потайки святкували Різдво. Так у 1972 році прогресивна молодь організувала у Києві та Львові коляду і вертеп, а за кілька днів майже усіх їх заарештували. Дехто отримав максимальне покарання - 10 років таборів і 5 років заслання. Поет Василь Стус у таборі загинув.

Українські колядники у 1972 році (скриншот із відео)