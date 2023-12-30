"Красный" Новый год: почему этот праздник так популяризировали в СССР и где там была пропаганда

Новый год в СССР должен был заменить Рождество

"В Советском Союзе не было Рождества. Коммунисты его запретили, а за его празднования могли бросить за решетку. Главный символ праздника Святой Николай тоже был репрессирован. Потом Рождество заменили на Новый год, а Николая - на Деда Мороза", - рассказывают в видео.

После Октябрьской революции в 1917 году коммунисты сразу объявили войну религии, но до конца 20-х годов Рождество оставалось выходным днем. Но все изменилось с приходом Сталина к власти. Уже в 30-е годы начали массово репрессировать священников и духовенство, а Рождество сделали рабочим днем.

"Под раздачу попало не только Рождество, но и Новый год. Запретили даже елку. Люди сопротивлялись, поэтому в Кремле решили применить новую тактику - заменить христианство новой коммунистической религией", - объясняют эксперты.

Старое буржуазное Рождество решили заменить на пролетарский Новый год, а капиталистического Святого Николая - на друга пролетариев - Деда Мороза.

Как создавался пролетарский Дед Мороз

Идеологом создания Деда Мороза стал коммунист Павел Постышев, напрямую причастный к искусственному голоду в Украине в 1932-33 годах.

"В 30-е годы стало понятно, что нужны советские ритуалы и праздники, которые давали бы измученным людям разрядку. Грубо говоря, гнет должен чередоваться с какой-то иллюзией облегчения", - рассказывают в видео.

Так, в 1935 году под руководством Постышева вернули елку, а через два года появился новогодний персонаж Дед Мороз. Его прообразом стало злое божество из народных преданий, которое морозило людей. Веселого же старика Мороза ввели в самый разгар репрессий. Правда, потом под репрессии попал и сам автор Деда Мороза - Постышева расстреляли в 1939 году.

Дед Мороз стал одним из ключевых элементов новой советской идентичности, стиравшей различия между республиками.

Несмотря на запрет, украинцы тайком праздновали Рождество. Так, в 1972 году прогрессивная молодежь организовала в Киеве и Львове коляду и вертеп, а за несколько дней почти всех их арестовали. Некоторые получили максимальное наказание - 10 лет лагерей и 5 лет ссылки. Поэт Василий Стус в лагере погиб.

Украинские колядники в 1972 году (скриншот с видео)