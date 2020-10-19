Червоненко выпустил новый ролик по мотивам "Ликвидации"

Евгений Червоненко выпустил новый эпизод популярного сериала (коллаж Styler)

Оппоненты Червоненко представлены в ролике в образе послевоенных одесских бандитов

В новом ролике, сделанном по мотивам сериала "Ликвидация", кандидат на должность городского головы Одессы от партии "Наш край" Евгений Червоненко обратился к представителям нынешней городской власти.

"Теперь слушайте сюда, вбейте себе в мозг, шайка ваша продажная в стену уперлась, дальше собственного носа не видит, народ беднеет, город разваливается. Отобрали Одессу и у одесситов? Ну что скажете? Что молчите?" - спрашивает Червоненко.

Оппоненты Червоненко представлены в ролике в образе послевоенных одесских бандитов. В конце ролика он сообщает им, что их время закончилось.

"Беспределу" - ша! Ваше время закончилось - все будут жить по закону. 25 октября вернем Одессу одесситам!" - резюмирует Червоненко.

Напомним, ранее сообщалось, что Евгений Червоненко выпустил серию черно-белых роликов, в стиле сериала "Ликвидация".

Сам Червоненко представлен в роликах в образе главного героя сериала "Ликвидация" - начальника уголовного розыска Одессы Давида Гоцмана.