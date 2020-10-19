Червоненко випустив новий ролик за мотивами "Ліквідації"

Євген Червоненко випустив новий епізод популярного серіалу (колаж Styler)

Опоненти Червоненко представлені в ролику в образі повоєнних одеських бандитів

У новому ролику, зробленому за мотивами серіалу "Ліквідація", кандидат на посаду міського голови Одеси від партії "Наш край" Євген Червоненко звернувся до представників нинішньої міської влади.

"Тепер слухайте сюди, вбийте собі в мозок, зграя ваша продажна у стіну вперлася, далі власного носа не бачить, народ біднішає, місто розвалюється. Відібрали Одесу і в одеситів? Ну що скажете? Що мовчите?" - запитує Червоненко.

Опоненти Червоненко представлені в ролику в образі повоєнних одеських бандитів. В кінці ролика він повідомляє їм, що їхній час закінчився.

"Бєспрєдєлу" - ша! Ваш час закінчився - всі будуть жити за законом. 25 жовтня повернемо Одесу одеситам!" - резюмує Червоненко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євген Червоненко випустив серію чорно-білих роликів, в стилі серіалу "Ліквідація".

Сам Червоненко представлений в роликах в образі головного героя серіалу "Ліквідація" - начальника карного розшуку Одеси Давида Гоцмана.