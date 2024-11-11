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Червоне чи біле: яке м'ясо найкорисніше і чому

Дієтолог розповів, червоне чи біле м'ясо корисніше для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

М’ясо є невід’ємною частиною щоденного раціону. Варто знати, яке м’ясо курки корисніше - червоне чи біле.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

В якій частині біле та червоне м'ясо

Тоді як червоне м’ясо є в стегнах та гомілках. Воно містить до 50% червоних волокон, які використовуються для таких рухів, як стояння.

Червоне 

Рекомендована щоденна норма м’яса має бути 1 г на 1 кілограм маси тіла. Тобто якщо ви важите 65 кілограмів, то вам можна з’їдати 65 грамів м’яса щодня. Найкраще їсти тушковане, варене або запечене на відкритому вогні м’ясо.

 

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