Красное или белое: какое мясо самое полезное и почему

Мясо является неотъемлемой частью ежедневного рациона. Следует знать, какое мясо курицы полезнее - красное или белое.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
В то время как красное мясо есть в бедрах и голенях. Оно содержит до 50% красных волокон, которые используются для таких движений, как стояние.
У красного
Рекомендованная ежедневная норма мяса должна составлять 1 г на 1 килограмм массы тела. То есть, если вы весите 65 килограммов, то вам можно съедать 65 граммов мяса ежедневно. Лучше всего есть тушеное, вареное или запеченное на открытом огне мясо.
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