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Красное или белое: какое мясо самое полезное и почему

Диетолог рассказал, красное или белое мясо полезнее для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Мясо является неотъемлемой частью ежедневного рациона. Следует знать, какое мясо курицы полезнее - красное или белое.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

В какой части белое и красное мясо

В то время как красное мясо есть в бедрах и голенях. Оно содержит до 50% красных волокон, которые используются для таких движений, как стояние.

У красного

Рекомендованная ежедневная норма мяса должна составлять 1 г на 1 килограмм массы тела. То есть, если вы весите 65 килограммов, то вам можно съедать 65 граммов мяса ежедневно. Лучше всего есть тушеное, вареное или запеченное на открытом огне мясо.

 

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