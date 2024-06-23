Червона ганчірка ні до чого. Які справжні причини агресії биків на кориді

Бики не бачать червоного кольору

Бики частково дальтоніки. Як і вся велика рогата худоба та більшість ссавців, вони двоколірні, тобто можуть бачити тільки два основні типи кольору.

На відміну від людей, вони не мають червоних рецепторів сітківки та можуть бачити тільки у відтінках жовтувато-зеленого та блакитно-фіолетового світла.

Матадори використовують червону мулету лише на останньому етапі традиційного бою биків. На перших етапах бою вони використовують пурпурно-жовту накидку (капоте).

Що провокує насправді

Серіал "Руйнівники міфів" на Discovery у 2007 році випустив епізод під назвою "Червона ганчірка для бика". Було показано 5 випробувань:

Спочатку на арені виставили по одному статичному прапору різних кольорів: білого, синього та червоного. Коли бика випустили, він атакував усі три окремі прапорці, незалежно від кольору.

Далі на арену виставили відразу всі три статичні прапори, і знову бик атакував кожен із прапорців, незалежно від кольору.

На третьому етапі було використано систему троса з дистанційним керуванням, щоб порівняти, як бик відреагує на рух. Поки на арені нерухомо висів червоний прапор, руйнівники міфів перенесли синій прапор через зіплайн. Бик погнався за ним, повністю ігноруючи статичний червоний прапор.

Далі на арені було розміщено три пінопластові манекени з механізованими руками, і кожен з них окремо розмахував червоним, білим і синім прапором. Спочатку бик атакував білий, потім синій і нарешті останнім червоний манекен.

Для останнього тесту один із ведучих шоу одягнувся у все червоне та нерухомо стояв на тій самій арені, де вже бігали два професійні тореадори. Коли бика випустили, він атакував виключно їх, не звертаючи уваги на нерухому людину.

Результати експерименту підтвердили, що биків насамперед провокує рух, а не колір.

Бийся або тікай

Важливим фактором, що впливає на агресивну поведінку биків (це стосується тварин загалом), є виникнення реакції "бийся або тікай", коли матадор вдирається в їх особистий простір.

Міжнародна асоціація лонгхорнів дає пояснення щодо того, як контролювати велику рогату худобу: розуміння "зони польоту", яка визначається як особистий простір тварин, є ключем до легкого та безшумного поводження.

Простіше кажучи, якщо ви попадаєте до зони видимості тварини, вона почне рухається. І навпаки.

Фактор "зони польоту" притаманний усім видам тварин, включаючи людину. Коли хтось або щось вдирається в наш особистий простір, ми намагаємося піти доти, доки вторгнення більше не вважатиметься загрозою.

Розмір "зони польоту" у великої рогатої худоби визначається багатьма факторами: темпераментом тварин, умовами (загін, пасовища), розташуванням та кількістю обслуговуючого персоналу тощо.

Чому саме червоний колір?

Існує твердження, що червоний колір було вибрано задля того, щоб приховати кров, коли матадор вбиває бика (традиційне закінчення кориди). Однак доказів цьому не існує.

Загалом, використання саме червоного кольору має культурне значення для практики кориди, що налічує багато століть.

Мулета і капоті - це не просто інструменти, що використовуються матадором, скоріше це символи кориди у Мадриді. Яскраві кольори та хитромудрий візерунок миттєво впізнаються глядачами, і це є важливою складовою задля справжнього видовища.

Як вже згадувалося, у першому та другому етапах кориди використовується пурпурно-жовте капоті. Тоді матадор, разом із пікадором на коні та трьома бандерильєрами, бере кров у бика. Спочатку бику завдає удар пікадор, аби послабити м'язи його шиї та плечей. Потім атакують бандерильєро, використовуючи гострі колючі палиці (бандерильї).

Колір міняється лише в третій частині дійства, коли матадор (що буквально означає "вбивця") використовує червону мулету та завдає останній удар мечем.

Як бачимо, червоний колір не спонукає тварин на агресію. Це скоріше реакція на рух і присутність матадора, що викликають відчуття небезпеки у бика.