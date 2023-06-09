У червні на ВПО в Україні чекають зміни: які нововведення з'явилися

У червні в Україні набрав чинності Закон №3054-IX від 11.04.2023. Відповідно до нього запроваджують зміни щодо окремих питань оформлення особистих документів, а також внесення відомостей про реєстрацію на місці проживання.
Що змінилося, пояснили на сторінці "Юридичного порадника для ВПО" у Facebook.
Якщо у вас є зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) чи на територіях, де ведуться чи велися бойові дії, то ви можете обміняти та оформити:
Крім того, ви можете вклеїти фотокартку в паспорт громадянина України. Звертатися за отриманням послуг варто до Державної міграційної служби.
Відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання до Єдиного державного демографічного реєстру вносять на підставі:
Важливо! Якщо зараз ваше житло знаходиться на території, окупованій РФ, чи там ведуть бойові дії, ви можете зареєструвати своє теперішнє місце проживання без зняття з реєстрації попереднього місця проживання.
Українці змінюють місце проживання внаслідок бойових дій, окупації або руйнування їхніх будинків (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
На період воєнного стану зареєстрованим місцем проживання дитини вважається те місце, де зареєстровані її батьки або інші законні представники.
Прописка дитини на територіях, які є тимчасово окупованими РФ чи на яких ведуться/велися бойові дії, здійснюється за заявою батьків чи інших законних представників на підставі:
Зверніть увагу! Батьки або інші законні представники дитини у своїй письмовій заяві самостійно визначають дату прописки дитини на таких територіях. Проте вона не може передувати:
Якщо батьки зареєстровані за різними адресами, тоді варто подати письмову заяву того представника, з ким проживає дитина.
Раніше ми розповідали, які категорії ВПО можуть отримати тимчасове житло в Україні.
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