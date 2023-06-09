В июне ВПЛ в Украине ждут изменения: какие нововведения появились

В июне в Украине вступил в силу Закон №3054-IX от 11.04.2023. В соответствии с ним вводятся изменения по отдельным вопросам оформления личных документов, а также внесению сведений о регистрации на месте жительства.
Что изменилось, объяснили на странице "Юридичного порадника для ВПО" в Facebook.
Если у вас есть место проживания на временно оккупированных территориях (ВОТ) или на территориях, где ведутся или велись боевые действия, то вы можете обменять и оформить:
Кроме того, вы можете вклеить фотографию в паспорт гражданина Украины. Обращаться за получением услуг следует в Государственную миграционную службу.
Сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства в Единый государственный демографический реестр вносят на основании:
Важно! Если сейчас ваше жилье находится на территории, оккупированной РФ, или там ведут боевые действия, вы можете зарегистрировать свое место жительства без снятия с регистрации предыдущего места жительства.
Украинцы меняют место жительства в результате боевых действий, оккупации или разрушения их домов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
На период военного положения зарегистрированным местом жительства ребенка считается то место, где зарегистрированы его родители или другие законные представители.
Прописка ребенка на территориях, являющихся временно оккупированными РФ или на которых ведутся боевые действия, осуществляется по заявлению родителей или других законных представителей на основании:
Обратите внимание! Родители или другие законные представители ребенка в своем письменном заявлении самостоятельно определяют дату прописки ребенка на таких территориях. Однако она не может предшествовать:
Если родители зарегистрированы по разным адресам, следует подать письменное заявление того представителя, с кем проживает ребенок.
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