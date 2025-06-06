Червень у "В’ЯВА". Pianoбой, Купала-фест і пивний вікенд: гучна афіша на літо

6 червня - Міша Крупін

Справжній маестро емоцій повертається з новою програмою, де поєднуються любов, ностальгія, вуличний шарм і джазові інтонації. Крупін - це завжди більше, ніж просто концерт: це відверта розмова, трохи іронії, трохи болю і безумовно улюблені треки на кшталт "Пароль" і "У нашому місті".



7 червня - APLAY x ХОВАНКА (Objectiv / UK)

Масштабна електронна вечірка з двома сценами, світловими інсталяціями, перформансами й десятками артистів. Хедлайнер - Objectiv з Великої Британії, один із найяскравіших представників нової хвилі драм-н-бейсу. Сцену ХОВАНКА заряджатимуть українські діджеї, серед яких Hodynenko, Dub.In.Sky, TRNGLM та інші.



8 червня - 10 років гурту ADAM

Ювілей одного з найщиріших українських попгуртів - просто неба, у теплій атмосфері та з цілою історією кохання в піснях. Михайло Клименко і Саша Норова готують великий лайв зі старими хітами і новим матеріалом з альбому "Культурне диско".



13 червня - Brykulets

Одна з найемоційніших прем’єр місяця: альбом "Лучше чим твій бивший" - це диско, щирість і фанк, що закликає знову повірити в любов. У звучанні - духові, синтезатори, лірична відвертість і танцювальна енергія.



14 червня - Ten Walls (LT)

Гіпнотичний артист зі світовим ім’ям, автор хіта "Walking with Elephants", приїде з унікальним лайвом. Разом із ним - топові українські електронні продюсери: Feelmark, Neumateria, Sagan, DIANA JO. Дві сцени, десять артистів і повне технічне занурення.



15 червня - KADNAY

Новий альбом "Квітами на глибині" - це інтимна розмова про внутрішні пошуки й вразливість. Але водночас це драйвовий концерт з хітами, якими живе українська попсцена.



17 червня - Stadium Family Show

Стендап, квест, імпровізація, детектив - усе в одному інтерактивному шоу, де глядачі стають частиною сюжету. Якщо хочете вечір з неочікуваними поворотами - це саме той формат.

18 червня - STAND-UP Night

Алла Волкова, Андрій Бережко, Павло Пінчук і Богдан Письменко - об’єднують сили для вечора гумору, від якого сміються навіть найсуворіші.

21-22 червня - Фестиваль Івана Купала

Атмосферне дводенне свято у форматі етнопростору: майстер-класи, плетіння вінків, обрядові виступи. Головні гості - фолк-панк-гурт Yurcash та співачка-бандуристка Марина Круть.

26 червня - Pianoбой

Нова програма Дмитра Шурова - це хіти, прем’єри, живе піаніно та багато емоцій. Буде і "Полуничне небо", і нові імпровізації. На скрипці - віртуоз Мойсей Бондаренко.

27-29 червня - GARDEN BEER WEEKEND #5

Найатмосферніший крафтовий фестиваль літа. Лекції, дегустації, діджеї, концертна сцена, фудкорт, подарунки й живе спілкування з пивоварами з усієї України.

Також у просторі "В’ЯВА" відкрито "Ти є" - масштабний мистецький проєкт про втрату дому, нову ідентичність і присутність. Першу частину експозиції створено спільно зі школою артфотографії МІФ. Виставка поступово оновлюється новими роботами й інсталяціями.

Зазначимо, що квитки на всі події можна придбати на сайті TicketBoks за цим посиланням.