Июнь в "В'ЯВА". Ріапобой, Купала-фест и пивной уикенд: громкая афиша на лето

6 июня - Миша Крупин

Настоящий маэстро эмоций возвращается с новой программой, где сочетаются любовь, ностальгия, уличный шарм и джазовые интонации. Крупин - это всегда больше, чем просто концерт: это откровенный разговор, немного иронии, немного боли и безусловно любимые треки вроде "Пароль" и "У нашому місті".



7 июня - APLAY x ХОВАНКА (Objectiv / UK)

Масштабная электронная вечеринка с двумя сценами, световыми инсталляциями, перформансами и десятками артистов. Хедлайнер - Objectiv из Великобритании, один из самых ярких представителей новой волны драм-н-бейса. Сцену ХОВАНКА будут заряжать украинские диджеи, среди которых Hodynenko, Dub.In.Sky, TRNGLM и другие.



8 июня - 10 лет группе ADAM

Юбилей одной из самых искренних украинских поп-групп - под открытым небом, в теплой атмосфере и с целой историей любви в песнях. Михаил Клименко и Саша Норова готовят большой лайв со старыми хитами и новым материалом с альбома "Культурне диско".



13 июня - Brykulets

Одна из самых эмоциональных премьер месяца: альбом "Лучше чем твій бивший" - это диско, искренность и фанк, призывающий снова поверить в любовь. В звучании - духовые, синтезаторы, лирическая откровенность и танцевальная энергия.



14 июня - Ten Walls (LT)

Гипнотический артист с мировым именем, автор хита "Walking with Elephants", приедет с уникальным лайвом. Вместе с ним - топовые украинские электронные продюсеры: Feelmark, Neumateria, Sagan, DIANA JO. Две сцены, десять артистов и полное техническое погружение.



15 июня - KADNAY

Новый альбом "Квітами на глибині" - это интимный разговор о внутренних поисках и уязвимости. Но в то же время это драйвовый концерт с хитами, которыми живет украинская поп-сцена.



17 июня - Stadium Family Show

Стендап, квест, импровизация, детектив - все в одном интерактивном шоу, где зрители становятся частью сюжета. Если хотите вечер с неожиданными поворотами - это именно тот формат.

18 июня - STAND-UP Night

Алла Волкова, Андрей Бережко, Павел Пинчук и Богдан Письменко - объединяют силы для вечера юмора, от которого смеются даже самые строгие.

21-22 июня - Фестиваль Ивана Купала

Атмосферный двухдневный праздник в формате этнопространства: мастер-классы, плетение венков, обрядовые выступления. Главные гости - фолк-панк-группа Yurcash и певица-бандуристка Марина Круть.

26 июня - Ріапобой

Новая программа Дмитрия Шурова - это хиты, премьеры, живое пианино и много эмоций. Будет и "Полуничне небо", и новые импровизации. На скрипке - виртуоз Моисей Бондаренко.

27-29 июня - GARDEN BEER WEEKEND #5

Самый атмосферный крафтовый фестиваль лета. Лекции, дегустации, диджеи, концертная сцена, фудкорт, подарки и живое общение с пивоварами со всей Украины.

Также в пространстве "В'ЯВА" открыто "Ти є" - масштабный художественный проект о потере дома, новой идентичности и присутствии. Первая часть экспозиции создана совместно со школой артфотографии МИФ. Выставка постепенно обновляется новыми работами и инсталляциями.

Отметим, что билеты на все события можно приобрести на сайте TicketBoks по этой ссылке.