"Черв'як мав би розваритися". У школі у Львівській області спалахнув скандал через харчування для дітей (фото)

У Волсвинській школі Червоноградської громади Львівської області директорка знайшла хробака в їжі для дітей. Компанія-постачальник здивувалася цьому, адже, на їхню думку, черв'як мав би розваритися в окропі. Тепер у компанії тривають перевірки, а навчальний заклад вимагає у відділу освіти змінити постачальника та прислати в школу особистого кухаря.

РБК-Україна (проєкт Styler) поспілкувалося з очільницею школи Марією Семеновою та спробувало розібратися в цій історії.

З чого все починалося

18 вересня Марія опублікувала у своєму Facebook допис про те, що знайшла хробака в порції дитячого харчування. Директорка відразу звернулася до постачальника зі скаргою, однак відповідь її здивувала.

"Видно, що це не з каші черв'як, а фруктовий. Як він міг потрапити в кашу, незрозуміло. Дівчата будуть уважніші під час накладання їжі в гастроємності", - відповіли в компанії.

Черв'як у каші в дитячій порції у школі (фото: facebook.com/maria.semenovasysak)

Марія розповідає, що в школі немає власного кухаря, тому заклад користується послугами кейтерингу (доставлення їжі на замовлення) компанії "ПОНТЕМ".

До неї в педагога є ряд претензій:

відсутність меню в паперовому вигляді. Замість нього - особисті повідомлення у Viber.

низька якість продуктів, наприклад, недостатня кількість харчових волокон у макаронах

компанія привозить до школи нектар з великою кількістю цукрів, а не сік

Бракеражна комісія провела в школі перевірку та виявила, що замість пшеничної каші, яку зазначили в меню, привезли кукурудзяну, а замість вказаного соку - нектар із глюкозно-фруктозним сиропом у складі. В акті перевірки зазначено, що повідомлень про заміну продуктів від компанії не було.

Інший приклад. Одного дня діти повинні були їсти запечену з куркумою картоплю, овочеве соте та сирну запіканку з ягідним кюлі, проте отримали картопляне пюре, смажену рибу та тушковану капусту. При цьому школу знову не попереджали про зміни в меню.

Приклад інших порцій у шкільній їдальні (фото: facebook.com/maria.semenovasysak)

Тож усі свої побажання директорка виклала в листі до постачальника, на який також отримала відповідь. Там запевнили, що врахують недоліки роботи та щонайменше знайдуть нового постачальника макаронів з більшою кількістю харчових волокон.

А от позиція щодо хробака в каші й надалі шокувала.

"При розгляді фото, яке ви надіслали разом з актом, виникли сумніви, щодо червʼяка, який був зварений у каші при температурі 100 градусів. Крім того, при накладанні каші в посуд він мав би бути змішаним з кашею, а не мати вигляд окремо покладеного предмету до посуду. Наполягаємо, що в подібних випадках, необхідно залучати представника надавача послуги та організовувати направлення страви до лабораторії, яка чітко підтвердила б чи спростувала, зварений цей черв'як з кашею разом чи ні", - йдеться у відповіді.

Марія зазначає, що діти погано їдять ту їжу, яку привозять у школу.

"Причиною є те, що порції для них несмачні. Зазвичай діти хочуть побачити на тарілці м’ясо чи рибу, але меню таке, що згідно з нормами не може бути завжди м’ясо чи риба", - пояснює директорка.

Така тенденція спостерігається в більшості шкіл по громаді. І це величезна проблема, коли майже вся шкільна їжа йде в смітник.

Коли на тарілці немає м'яса чи риби, діти погано їдять такий обід (фото надане директоркою)

Додамо, що при цьому харчування в школі платне. У закладі є пільгові категорії, які харчуються безкоштовно, проте середня вартість однієї порції становить 45-50 гривень залежно від вікової категорії.

Важливо також те, що школа не може самостійно розірвати договір із постачальником, тому що його укладав відділ освіти.

"Міські чиновники, на жаль, не готові змінювати будь-що і вважають свою позицію єдиноправильною", - підсумовує ситуацію очільниця навчального закладу.

І це навіть попри те, що батьки зі школи особисто їздили до начальника відділу освіти та вказували на порушення.

Але, розповідає Марія, є перші перемоги. Фірма привезла якісний сік, а не нектар із великою кількістю цукрів. На момент виходу цього матеріалу в школі також з’явився непостійний кухар, тому діти стали краще їсти, адже їжа є свіжоприготованою.

Що про норми харчування говорить закон

В Україні прийнята Постанова Кабінету "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку".

Ось кілька головних правил:

у харчуванні дітей у закладах освіти регулярно повинна бути морська риба

здобувачі освіти повинні регулярно споживати харчові продукти та страви з вмістом вуглеводів. Пріоритетними продуктами цієї групи є рослинні продукти з високим вмістом харчових волокон.

вміст цукрів у харчових продуктах, призначених для продажу у буфетах, обмежується на рівні не більше 10 грамів на 100 грамів/мілілітрів харчового продукту

протягом тижня повинна бути дотримана загальна маса порцій таких груп харчових продуктів, як риба, птиця, свинина, телятина та яловичина

Реакція освітнього омбудсмена

Сергій Горбачов у коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) пояснив, що процедура організації харчування в школі залежить від того, в якому форматі її роблять. Школа може мати власну їдальню та самостійно забезпечувати дітей харчуванням. Інший варіант - це кейтеринг, який власне й використовує Волсвинська гімназія.

Проте й тут є певні варіанти.

"Якщо заклад освіти має автономію, він може самостійно укласти договір. Якщо заклад обслуговується відділом освіти, тоді він чи управління освіти укладають договір. Для цього проводять тендер, і переможець отримує право на обслуговування дітей", - розповідає омбудсмен.

Він наголошує, що в останньому випадку дуже важливо переглянути договір між сторонами, засвідчити їхні вимоги та обов'язки.

Якщо ж компанія не виконує всі вимоги та зобов'язання, навчальний заклад має повне право звернутися до відділу чи управління освіти. Орган своєю чергою повинен надати письмову змістовну відповідь, зазначивши, які заходи вживатимуть, щоб розв’язати проблему.

На момент нашого спілкування з директоркою Марією Семеновою вона вже зверталася до відділу освіти, але ще не отримала відповідь.

Які покращення вже відбулися в школі

У підсумку директорка перелічує такі покращення:

продукти привозять

працює непостійний кухар

макарони з твердих сортів є

сік, а не цукрований нектар, є

діти їдять краще, бо їжа приготовлена в закладі

Ми своєю чергою також надсилали запити до Львівського департаменту освіти та науки й компанії "ПОНТЕМ" стосовно ситуації з харчуванням у школі, проте відповіді не отримали.