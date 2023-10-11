"Червяк должен был развариться". В школе во Львовской области разразился скандал из-за питания для детей (фото)

В Волсвинской школе Червоноградской громады Львовской области директор нашла червяка в еде для детей. Компания-поставщик удивилась этому, ведь, по их мнению, он должен был развариться в кипятке. Теперь в компании продолжаются проверки, а учебное заведение требует в отделе образования сменить поставщика и прислать в школу личного повара.

РБК-Украина (проект Styler) пообщалась с руководительницей школы Марией Семеновой и попыталась разобраться в этой истории.

С чего все начиналось

18 сентября Мария опубликовала в своем Facebook пост о том, что нашла червя в порции детского питания. Директор сразу обратилась к поставщику с жалобой, однако ответ ее удивил.

"Видно, что это не из каши червь, а фруктовый. Как он мог попасть в кашу, непонятно. Девочи будут внимательнее при наложении пищи в гастроемкости", - ответили в компании.

Червь в каше в детской порции в школе (фото: facebook.com/maria.semenovasysak)

Мария рассказывает, что в школе нет собственного повара, поэтому заведение пользуется услугами кейтеринга (доставка еды на заказ) компании "ПОНТЕМ".

К ней у педагога есть ряд претензий:

отсутствие меню в бумажном виде. Вместо него - личные сообщения у Viber.

низкое качество продуктов, например, недостаточное количество пищевых волокон в макаронах

компания привозит в школу нектар с большим количеством сахаров, а не сок

Бракеражная комиссия провела в школе проверку и обнаружила, что вместо пшеничной каши, которую указали в меню, привезли кукурузную, а вместо указанного сока - нектар с глюкозно-фруктозным сиропом в составе. В акте проверки отмечено, что сообщений о замене продуктов от компании не было.

Другой пример. Однажды дети должны были есть запеченный с куркумой картофель, овощное соте и творожную запеканку с ягодным кюли, однако получили картофельное пюре, жареную рыбу и тушеную капусту. При этом школу снова не предупреждали об изменениях в меню.

Пример других порций в школьной столовой (фото: facebook.com/maria.semenovasysak)

Поэтому все свои пожелания директор выложила в письме поставщику, на который также получила ответ. Там заверили, что учтут недостатки работы и, по меньшей мере, найдут нового поставщика макарон с большим количеством пищевых волокон.

А вот позиция относительно червяка в каше и дальше шокировала.

"При рассмотрении фото, которое вы прислали вместе с актом, возникли сомнения в отношении червяка, который был сварен в каше при температуре 100 градусов. Кроме того, при наложении каши в посуду он должен быть смешанным с кашей, а не иметь вид отдельно положенного предмета к посуде. Настаиваем, что в подобных случаях, необходимо привлекать представителя предоставлятеля услуги и организовывать направление блюда в лабораторию, которая бы четко подтвердила или опровергла, сваренный этот червь с кашей вместе или нет", - говорится в ответе.

Мария отмечает, что дети плохо едят ту еду, которую привозят в школу.

"Причиной является то, что порции для них невкусные. Обычно дети хотят увидеть на тарелке мясо или рыбу, но меню такое, что согласно нормам не может быть всегда мясо или рыба", - объясняет директор.

Такая тенденция наблюдается в большинстве школ по громаде. И это огромная проблема, когда почти вся школьная еда идет в мусорку.

Когда на тарелке нет мяса или рыбы, дети плохо едят такой обед (фото предоставлено директором)

Добавим, что при этом питание в школе платное. В заведении есть льготные категории, которые питаются бесплатно, но средняя стоимость одной порции составляет 45-50 гривен в зависимости от возрастной категории.

Важно также, что школа не может самостоятельно расторгнуть договор с поставщиком, так как его заключал отдел образования.

"Городские чиновники, к сожалению, не готовы менять что-либо и считают свою позицию единоправильной", - заключает ситуацию глава учебного заведения.

И даже несмотря на то, что родители из школы лично ездили, к начальнику отдела образования и указывали на нарушения.

Но, говорит Мария, есть первые победы. Фирма привезла качественный сок, а не нектар с большим количеством сахаров. На момент выхода этого материала в школе также появился непостоянный повар, поэтому дети стали лучше есть, ведь еда свежеприготовленная.

Что о нормах питания говорит закон

В Украине принято Постановление Кабинета "Об утверждении норм и Порядка организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха".

Вот несколько главных правил:

в питании детей в учебных заведениях регулярно должна быть морская рыба

соискатели образования должны регулярно потреблять пищевые продукты и блюда с содержанием углеводов. Приоритетными продуктами этой группы есть растительные продукты с высоким содержанием пищевых волокон.

содержание сахаров в пищевых продуктах, предназначенных для продажи в буфетах, ограничивается на уровне не более 10 граммов на 100 граммов/милилитров пищевого продукта

в течение недели должна быть соблюдена общая масса порций таких групп пищевых продуктов, как рыба, птица, свинина, телятина и говядина.

Реакция образовательного омбудсмена

Сергей Горбачев в комментарии РБК-Украина (проект Styler) объяснил, что процедура организации питания в школе зависит от того, в каком формате ее производят. У школы может быть собственная столовая, чтобы самостоятельно снабжать детей питанием. Другой вариант - это кейтеринг, который собственно и использует Волсвинская гимназия.

Однако и здесь есть некоторые варианты.

"Если учебное заведение имеет автономию, оно может самостоятельно заключить договор. Если заведение обслуживается отделом образования, тогда оно или управление образования заключают договор. Для этого проводят тендер, и победитель получает право на обслуживание детей", - рассказывает омбудсмен.

Он отмечает, что в последнем случае очень важно пересмотреть договор между сторонами, удостоверить их требования и обязанности.

Если компания не выполняет все требования и обязательства, учебное заведение имеет полное право обратиться в отдел или управление образования. Орган в свою очередь должен предоставить письменный содержательный ответ, отметив, какие меры будут предпринимать, чтобы решить проблему.

На момент нашего общения с директором Марией Семеновой она уже обращалась в отдел образования, но еще не получила ответа.

Какие улучшения уже произошли в школе

В итоге директор перечисляет следующие улучшения:

продукты привозят

работает непостоянный повар

макароны из твердых сортов есть

сок, а не сахарный нектар, есть

дети едят лучше, потому что еда приготовлена в заведении

Мы в свою очередь также посылали запросы во Львовский департамент образования и науки и компанию "ПОНТЕМ" относительно ситуации с питанием в школе, однако ответа не получили.