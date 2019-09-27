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На Буковине учитель жестоко избил ученика: в сеть попало видео

STYLERЖизнь    27.09.2019 - 19:23
На Буковине учитель жестоко избил ученика: в сеть попало видео
Учитель избил ученика в школе (Коллаж РБК-Украина)

Учитель при всех учениках набросился на старшеклассника с кулаками

В Черновицкой области разразился скандал с буллингом в школе. Учитель старших классов при всех учениках избил подростка прямо на уроке. Момент избиения попал на видео и его выложили в сеть на странице "Молодой Буковинец" в Facebook.

"На Буковине учителя обвинили в избиении старшеклассника. Инцидент произошел недавно в селе Михальча Сторожинецкого района", - подписали ролик.

У Чернівецькій області вчителя звинуватили у побитті школяра.

На Буковині вчителя звинуватили в побитті старшокласника. Інцидент стався нещодавно в селі Михальча Сторожинецького району. Відео: село Михальча/Facebook

Опубліковано Молодий Буковинець Пʼятниця, 27 вересня 2019 р.

Пользователи сети отреагировали на травлю старшеклассника учителем.

  • Сторожинецький район завжди був у перших рядів культурності..
  • Діти навчені лише своїм правам. А про обов‘язки батьки забувають розповісти своїм чадам.
  • Тепер такі діти не завидую вчителям співчуваю !!!
  • Сейчас в классах могут учиться дети с разным психическим и физическим состоянием здоровья.Таких учителей нельзя к ним подпускать.

На Буковине учитель жестоко избил ученика: в сеть попало видеоСкриншот комментариев (facebook.com)

Позже выяснилось, что инцидент с избиением произошел еще в прошлом году. По информации СМИ, учитель физики Виктор Драгомарецкий ударил ученика 11 класса Олеся Полянского, это произошло в 2018 году.

Как отмечает телеканал, пока школьник не имеет претензий к учителю. В то же время директор школы Ярослав Васкул в комментарии UA: Буковина сообщил, что видео увидел 27 сентября, а с подчиненным поговорить не успел. Впрочем, говорит, учителя уволят или выпишут выговор.

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