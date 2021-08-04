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Под Черновцами трое взрослых и двое детей отравились грибами

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Черновицкая область, Среда 04 августа 2021 20:39
Под Черновцами трое взрослых и двое детей отравились грибами Коллаж РБК-Украина: на Буковине взрослые и дети отравились грибами
Автор: Владимир Костырин

Под Черновцами трое взрослых и двое детей отравились грибами, которые собирали в лесу недалеко от села Селятин в Вижницком районе. В результате все пятеро были госпитализированы.

Об этом 4 августа передали в пресс-службе ГСЧС в Черновицкой области.

Сообщается, что пострадавшим был поставлен предварительный диагноз - отравление грибами.

Состояние пациентов терапевтического отделения лечебного учреждения в городе Путила медики оценивают как средней тяжести.

Все пострадавшие участники "тихой охоты" - жители города Новоднестровск Днестровского района. Дети - 2008 года рождения.

Спасатели рассказали, что после того, как дары леса были приготовлены и съедены, через некоторое время самочувствие любителей грибов ухудшилось. Граждане сами обратились в больницу.

Какими именно они отравились грибами - не уточняется.

Напомним, ранее мы писали о том, как не перепутать съедобные грибы с ядовитыми и что делать, если отравились.

Также сообщалось, что перед этим под Черниговом грибами отравились четверо детей, и двое из них скончались.

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отравление ГСЧС спасатели Черновицкая область
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