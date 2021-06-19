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Сезон грибов в Украине: как не перепутать с ядовитыми и что делать, если отравились

Новина українською →
Суббота 19 июня 2021 13:51
Сезон грибов в Украине: как не перепутать с ядовитыми и что делать, если отравились Коллаж РБК-Украина: в Минздраве рассказали о сборе грибов и симптомах отравления
Автор: Владимир Костырин

В Украине к сезону грибов, который приходит в дождливое и теплое лето, важно помнить об особенностях "тихой охоты", и если в лукошко попадется несъедобный гриб, учитывать риски вероятного отравления - вашего или другого, кто отведает ядовитое "лакомство".

Ряд важных рекомендаций, а также симптомы, при которых гурманам может потребоваться неотложная медицинская помощь, дали в Минздраве на странице в Facebook.

Также в ведомстве рассказали, что угодить в больницу возможно не только от собранных в лесу грибов, но и купленных на стихийном рынке.

Правила безопасного сбора грибов

  • Собирайте только те грибы, которые хорошо знаете. Внимательно перебирайте и проверяйте их также дома.
  • Слишком молодые или старые грибы легко перепутать с ядовитыми.
  • Не собирайте грибы рядом с трассами, промышленными предприятиями или загрязненными территориями, ведь они впитывают ядовитые вещества, в том числе тяжелые металлы
  • Для сбора грибов сухая погода - не лучшее время, так как в них тогда большая концентрация токсинов.
  • После сбора грибов не затягивайте с приготовлением (лучше в течение суток), а уже готовые храните в холодильнике, но не более суток. Обваривают грибы в подсоленной воде не менее 3 раз по пол часа.

Какие симптомы отравления

  • тошнота
  • рвота
  • резкая боль в животе
  • диарея
  • головокружение
  • повышение температуры тела
  • снижение пульса
  • удушье
  • судороги
  • отток крови от конечностей (холодные руки и ноги)
  • бред, появление галлюцинаций, головная боль.

Что делать при отравлениях

  • Сразу же после возникновения симптомов нужно вызвать "скорую". Отмечается также, что признаки отравления могут возникнуть не сразу после употребления, но даже в течение нескольких дней после.
  • До приезда медиков промойте желудок обычной водой.
  • Желательно соблюдать постельный режим и пить много жидкости, чтобы восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины.
  • Примите активированный уголь или другие сорбенты.
  • Строго запрещено пить алкоголь, есть любую пищу или молочные продукты - это только ускорит всасывание токсинов.

Напомним, недавно под Черниговом грибами отравились четверо детей, и двое из них скончались.

Также мы писали о том, что прошлой осенью в Кривом Роге от отравления грибами умерла мама с дочкой - они два дня лечились дома самостоятельно, но это закончилось трагедией.

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Министерство здравоохранения Украины отравление грибы
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