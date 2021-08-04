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Під Чернівцями троє дорослих та двоє дітей отруїлися грибами

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Чернівецька область, Середа 04 серпня 2021 20:39
Під Чернівцями троє дорослих та двоє дітей отруїлися грибами Колаж РБК-Україна: на Буковині дорослі та діти отруїлися грибами
Автор: Володимир Костирін

Під Чернівцями троє дорослих та двоє дітей отруїлися грибами, які збирали у лісі неподалік села Селятин у Вижницькому районі. В результаті всі п'ятеро були госпіталізовані.

Про це 4 серпня передали в прес-службі ДСНС у Чернівецькій області.

Повідомляється, що постраждалим був поставлений попередній діагноз - отруєння грибами.

Стан пацієнтів терапевтичного відділення лікувального закладу в місті Путила медики оцінюють як середньої тяжкості.

Всі постраждалі учасники "тихого полювання" - жителі міста Новодністровськ Дністровського району. Діти - 2008 року народження.

Рятувальники розповіли, що після того, як дари лісу були приготовлені та з'їдені, через деякий час самопочуття любителів грибів погіршилося. Громадяни самі звернулися до лікарні.

Якими саме вони отруїлися грибами - не уточнюється.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як не переплутати їстівні гриби з отруйними та що робити, якщо отруїлися.

Також повідомлялося, що перед цим під Черніговом грибами отруїлися четверо дітей, і двоє з них померли.

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отруєння ДСНС спасатели Черновицкая область
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