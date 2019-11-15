Под Черновцами "похоронили" Владимира Дантеса: фото надгробия

Под Черновцами появилось каменное надгробие, на котором изображен украинский певец, супруг Нади Дорофеевой, Владимир Дантес. Об этом сообщил сам исполнитель в Facebook.

Артист показал снимки, сделанные в селе Годылов на окраине Черновцов. Поселок находится по пути на кладбище, и там сосредоточены частные фирмы, оказывающие различные мемориальные услуги.

В одной из таких контор Дантес и нашел сам себя... на надгробном памятнике. Певец с юмором отнесся к подобному "признанию", назвав это пиком популярности. Единственное, на что посетовал Владимир - это то, что "фото можно было взять и посвежее".

Под Черновцами появилось надгробие с Дантесом (фото: facebook.com/Владимир Дантес)

Подписчики также вдоволь посмеялись с заботливого поклонника, который "позаботился о будущем исполнителя".

"С глубоким уважением к творчеству, любовью и заботой о твоем будущем!" - написал юзер.

"Вова, вот это я понимаю - возвращение!" - смеется подписчица.

"Я в восторге!" - пишет супруга Дантеса Дорофеева.

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