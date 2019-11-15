Під Чернівцями "поховали" Володимира Дантеса: фото надгробка

Під Чернівцями з'явився кам'яний надгробок, на якому зображено українського співака, чоловіка Наді Дорофєєвої, Володимира Дантеса. Про це повідомив сам виконавець в Facebook.

Артист показав знімки, зроблені в селі Годилів на околиці Чернівців. Селище знаходиться по дорозі на цвинтар, і там зосереджені приватні фірми, що надають різні меморіальні послуги.

В одній з таких контор Дантес і знайшов сам себе... на надгробному пам'ятнику. Співак з гумором поставився до такого "визнання", назвавши це піком популярності. Єдине, на що нарікає Володимир - це те, що "фото можна було взяти і свіжіше".

Під Чернівцями з'явився надгробок з Дантесом (фото: facebook.com/Володимир Дантес)

Підписники також вдосталь посміялися з дбайливого шанувальника, який "подбав про майбутнє виконавця".

"З глибокою повагою до творчості, любов'ю і турботою про твоє майбутнє!" - написав юзер.

"Вова, ось це я розумію - повернення!" - сміється коментатор.

"Я в захваті!" - пише дружина Дантеса Дорофєєва.

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