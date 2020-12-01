Під Чернівцями пацієнт помер біля дверей лікарні: не дочекався допомоги

Під Чернівцями чоловік помер на порозі лікарні (Колаж РБК-Україна)

Чоловік майже 40 хвилин чекав допомоги медиків і помер на порозі лікарні

У Чернівецькій області чоловік помер прямо під дверима центральної районної лікарні в Вижниці. За словами очевидців, він прийшов в медичний заклад самостійно, сів на лавці під входом і чекав допомоги медиків близько години.

Чоловік чекав на лавочці біля входу в лікарню близько години. А потім йому стало погано. Люди підняли шум, покликали лікарів та чоловіка на ношах занесли всередину сторонні люди. Очевидці події зняли все, що відбувалося в приймальному покої на відео і розмістили його в Instagram.

Медики в приймальному відділенні почали надавати першу допомогу, але безрезультатно, оскільки пацієнт вже помер. На кадрах відео чути, що автор зйомки свариться з лікарями, питає їх, чому вони так довго тягнули з наданням допомоги. Він звинуватив медиків у недбалості та смерті людини. Один з медичних працівників сказав, що причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

"Ніхто не хотів брати на себе відповідальність. Так кожен з нас може просити допомоги, але ніхто не допоможе, тому що вони не хочуть морочитися... Як зазвичай, спишуть на коронавірус...", - сказав автор відеоролика.

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Нагадаємо, це не перший випадок смерті пацієнта під дверима лікарні. Раніше ми повідомляли про те, що у Мелітополі помер молодий хлопець в приймальному покої лікарні.

А також розповідали про те, що у лікарні Запоріжжя помер чоловік, очікуючи допомоги 5 годин.