В Черновцах заметили попрошайку - "ниндзю" с iPhone: фото взорвало сеть

Известно, что женщина регулярно попрошайничает на пересечении проспекта Независимости и улицы Небесной Сотни.

Она сидит на коленях одета в теплую куртку, лицо полностью прикрыто платком, в руках нищенка держит телефон, вероятно iPhone.

"Какая бедная "бабушка". Однажды пришла моя мама вся в слезах. Плача говорит: "Не могут нажраться чиновники, это же они стареньких довели до такого. Она бедная свернулась калачиком, наверное, и хлеба не за что купить. Она маленькая такая в платочке, как когда-то ходила наша бабушка покойная"... Говорит, а слез остановить не может. Я тогда, проходя этот же переход, обратила внимание на эту "бабушку". Уже вместе с мамой смеялись, что она зря плакала. А сегодня эта "бабушка" так ловко выровняла спину и достала из кармана телефон, что я просто не смогла пройти спокойно", - написала Юлия.

Фото: черновицкая нищенка, у которой заметили дорогой телефон (facebook/СтопХам Буковина)

В комментариях под фотографиями пользователи бурно отреагировали на снимки.

Кроме того, они отметили, что телефон в руках нищенки - это iPhone 7 Plus. По словам местных жителей, это довольно молодая женщина, и это по их мнению, снова работает бездомная мафия.