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У Чернівцях помітили жебрачку-"ніндзю" з iPhone: фото підірвало мережу

Автор: Styler

У Чернівцях на одному з перехресть містяни сфотографували жінку, яка жебракує... з iPhone в руках. Крім того, вона прикидається старенькою, хоча насправді їй близько 30 років.

Про це місцева мешканка Юлія Загороднюк написала в Facebook-спільноті "СтопХам. Буковина".

Відомо, що жінка регулярно жебракує на перетині проспекту Незалежності та вулиці Небесної Сотні.

Вона сидить на колінах одягнена в теплу куртку, обличчя повністю прикрите хусткою, в руках жебрачка тримає телефон, ймовірно iPhone.

"Яка бідна "бабуся". Одного разу прийшла моя мама вся в сльозах. Плачучи каже: "Не можуть нажратися чиновники, це ж вони стареньких довели до такого. Вона бідна згорнулася калачиком, напевно, і хліба нема за що купити. Вона маленька така, в хусточці, як колись ходила наша бабуся покійна". Каже, а сліз зупинити не може. Я тоді, проходячи цей же перехід, звернула увагу на цю "бабусю". Вже разом з мамою сміялися, що вона даремно плакала. А сьогодні ця "бабуся" так вправно вирівняла спину і дістала з кишені телефон, що я просто не змогла пройти спокійно", - написала Юлія.

Фото: чернівецька жебрачка, у якої помітили дорогий телефон (facebook / СтопХам Буковина)

У коментарях під фотографіями користувачі бурхливо відреагували на знімки.

Крім того, вони відзначили, що телефон в руках жебрачки - це iPhone 7 Plus. За словами місцевих жителів, це досить молода жінка, і це, на їхню думку, знову працює бездомна мафія.

  • Бабки зараз такі модні
  • Їй років так 30
  • Той випадок коли "бідняк" на Xiaomi фотографує жебрака з iPhone
  • Гуляли сьогодні, бачили, як вона одягається. Хотіла сфотографувати її, але вона втекла. Досить молода жінка, красива зовні. Мабуть, знову працює безпритульна мафія.
  • Тобто бабуся, дочка і син. Я їх бачила після "праці" всіх разом. Всі здорові! А це треба здоров'я мати, щоб цілими днями сидіти
  • Не всі бабусі мають iPhone та ще й брови нафарбовані.
  • Чернівецька ніндзя

Раніше ми писали, що в Києві жителів тероризують нахабні злодійки, деякі з яких навіть вагітні.

Також нещодавно у столиці викрили шахрая, який прикидається кур'єром служби доставки.

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