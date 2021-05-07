В Киеве жителей терроризируют наглые воровки: некоторые даже беременны (видео)

В центре Киева задержали наглых воровок, которые охотились в городе за ценными вещами его жителей.

Об этом сообщается на видео Киев Оперативный в Facebook .

"Еще одну банду Лакатош вчера задержали в центре города во время совершения очередной кражи. Все те же наглые лица. Из 5 задержанных - 3 беременных. Вот что с ними делать?" - спрашивает автор поста на странице.

Все женщины приехали из Берегово. На видео они говорят, что специально приехали в Киев воровать. Делают они это уже давно.

В Киеве орудует банда воров-ромов

В комментариях украинцы высказались, что же делать с такими женщинами и как их наказывать за преступления.