В Киеве жителей терроризируют наглые воровки: некоторые даже беременны (видео)
В центре Киева задержали наглых воровок, которые охотились в городе за ценными вещами его жителей.
Об этом сообщается на видео Киев Оперативный в Facebook.
"Еще одну банду Лакатош вчера задержали в центре города во время совершения очередной кражи. Все те же наглые лица. Из 5 задержанных - 3 беременных. Вот что с ними делать?" - спрашивает автор поста на странице.
Все женщины приехали из Берегово. На видео они говорят, что специально приехали в Киев воровать. Делают они это уже давно.
В Киеве орудует банда воров-ромов
В комментариях украинцы высказались, что же делать с такими женщинами и как их наказывать за преступления.
- Для начала, как всех бездомных животных стерилизовать, чипировать, ну потом усыпить.
- Если снова ничего не делать - будут и дальше терроризировать горожан.
- В резервацию за колючую проволоку, пусть землю обрабатывают.
- В "ЛНР-ДНР" отправить.
Как мы сообщали ранее, в Киеве заметили наглую воровку, которая выслеживает своих жертв с крупными суммами денег. Потом женщина обманом вытаскивает кошелек и исчезает.