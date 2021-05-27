У Чернівцях помітили жебрачку-"ніндзю" з iPhone: фото підірвало мережу

У Чернівцях на одному з перехресть містяни сфотографували жінку, яка жебракує... з iPhone в руках. Крім того, вона прикидається старенькою, хоча насправді їй близько 30 років.

Відомо, що жінка регулярно жебракує на перетині проспекту Незалежності та вулиці Небесної Сотні.

Вона сидить на колінах одягнена в теплу куртку, обличчя повністю прикрите хусткою, в руках жебрачка тримає телефон, ймовірно iPhone.

"Яка бідна "бабуся". Одного разу прийшла моя мама вся в сльозах. Плачучи каже: "Не можуть нажратися чиновники, це ж вони стареньких довели до такого. Вона бідна згорнулася калачиком, напевно, і хліба нема за що купити. Вона маленька така, в хусточці, як колись ходила наша бабуся покійна". Каже, а сліз зупинити не може. Я тоді, проходячи цей же перехід, звернула увагу на цю "бабусю". Вже разом з мамою сміялися, що вона даремно плакала. А сьогодні ця "бабуся" так вправно вирівняла спину і дістала з кишені телефон, що я просто не змогла пройти спокійно", - написала Юлія.

Фото: чернівецька жебрачка, у якої помітили дорогий телефон (facebook / СтопХам Буковина)

У коментарях під фотографіями користувачі бурхливо відреагували на знімки.

Крім того, вони відзначили, що телефон в руках жебрачки - це iPhone 7 Plus. За словами місцевих жителів, це досить молода жінка, і це, на їхню думку, знову працює бездомна мафія.