UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Черновцах загадочно умер 9-летний ребенок: "сгорел" за три дня

Автор: Людмила Жукова

В Черновцах 15 марта произошла трагедия. Скончался 9-летний мальчик, который учился в четвертом классе.

Об этом сообщает местное издание "Проминь".

В пятницу, 12 марта, у мальчика начал болеть живот, однако к вечеру уже все было хорошо. На следующий день боль не исчезла, но к ней добавилась температура 37,2.

"Он целый день был на диете, вечером сказал, что все нормально. В воскресенье утром все было хорошо, он позавтракал и поехал к бабушке с дедушкой. В 6 вечера снова сказал, что болит живот, - рассказала мама мальчика.

Родители сразу позвонили к медсестре. В 19:00 у мальчика снова поднялась температура, на этот раз до 38. Около часа ночи температура начала падать до 35,9. Родители вызвали скорую помощь. В больнице аппендицит исключили. Но у мальчика началась тахикардия. В этот же день ребенок умер в реанимации.

Родители ребенка медицинских работников в неправильном диагностировании болезни и ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшее смерть его сына.

Мама отмечает, что до 3 лет мальчик был эпилептиком, но никакого коронавируса у него не было. Тест показал отрицательный результат.

В полиции начали расследование этого дела.

В Черновцах умер 9-летний ребенок

Как мы ранее писали, под Винницей трехлетний малыш перестал ходить и говорить после COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины преступления
Читайте также
Убийство 7-летней Маши: в полиции рассказали о зверствах подозреваемого
В Египте внезапно умер 21-летний сын тернопольского священника: парень даже не болел
Прогноз погоды