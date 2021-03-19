RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Чернівцях загадково померла 9-річна дитина: "згоріла" за три дні

Автор: Людмила Жукова

У Чернівцях 15 березня сталася трагедія. Помер 9-річний хлопчик, що вчився у четвертому класі.

Про це повідомляє місцеве видання "Промінь".

У п'ятницю, 12 березня, у хлопчика почав боліти живіт, проте до вечора вже все було добре. На наступний день біль не зникла, але до неї додалася температура 37,2.

"Він цілий день був на дієті, ввечері сказав, що все нормально. У неділю вранці все було добре, він поснідав і поїхав до бабусі з дідусем. В 6 вечора знову сказав, що болить живіт, - розповіла мама хлопчика.

Батьки одразу зателефонували до медсестри. О 19:00 у хлопчика знову піднялася температура, на цей раз до 38. Близько години ночі температура почала падати до 35,9. Батьки викликали швидку допомогу. В цей же день дитина померла в реанімації.

Батьки дитини медичних працівників в неправильному діагностуванні хвороби і неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть його сина.

Мама відзначає, що до 3 років хлопчик був епілептиком.

В поліції почали розслідування цієї справи.

У Чернівцях помер 9-річна дитина

Як ми раніше писали, під Вінницею трирічний малюк перестав ходити і говорити після COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України преступления
Читайте також
Вбивство 7-річної Марійки: в поліції розповіли про звірства підозрюваного
В Єгипті раптово помер 21-річний син тернопільського священника: хлопець навіть не хворів
Прогноз погоди