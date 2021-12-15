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В Черновцах задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови (фото)

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Черновцы, Среда 15 декабря 2021 16:53
В Черновцах задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови (фото) В Черновцах задержали водителя с рекордным содержанием алкоголя (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Черновцах задержали водителя Range Rover, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Так, инцидент произошел на улице Русской во вторник, 14 декабря. Об этом сообщили в патрульной полиции Черновицкой области.

Правоохранители сообщили, что обнаружили мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения в 23:00. Драгер показал, что в крови водителя было аж 5 промилле алкоголя.

"Допустимое содержание алкоголя в крови человека, который управляет транспортным средством - 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 - относительно смертельная доза", - говорится в сообщении.

В Черновцах задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови (фото)В Черновцах задержали пьяного водителя (facebook.com/patrolpolicecv)

Поэтому полицейские на нарушителя составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) Куоап и вынесли постановление в соответствии со ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) Куоап.

Ранее мы сообщали, что под Харьковом пьяный мужчина напал на бригаду "скорой".

Также мы писали, что в Луцке пьяный водитель сбил священнослужителя на тротуаре.

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