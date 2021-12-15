У Чернівцях затримали водія зі смертельною дозою алкоголю в крові (фото)

У Чернівцях затримали водія Range Rover, який був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Так, інцидент стався на вулиці Руській у вівторок, 14 грудня. Про це повідомили в патрульній поліції Чернівецької області.

Правоохоронці повідомили, що виявили чоловіка у стані сильного алкогольного сп'яніння о 23:00. Драгер показав, що у крові водія було аж 5 проміле алкоголю.

"Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом - 0,2 проміле. Вже понад 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А от 5,0 - відносно смертельна доза", - йдеться у повідомленні.

У Чернівцях затримали п'яного водія (facebook.com/patrolpolicecv)

Тому поліцейські на порушника склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та винесли постанову згідно зі ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.