В Черновцах во время движения отлетело колесо маршрутки: пострадала женщина

В Черновцах на одной из улиц в маршрутки на ходу отлетело колесо. Запчасть полетела прямо на дорогу, травмировав женщину.
Об этом сообщает "Молодой Буковинец".
Так, инцидент произошел 2 сентября на улице Белорусской.
В частности, женщина шла по пешеходному переходу, и в этот момент у нее оторвалось колесо и полетело в ее сторону.
Женщину госпитализировали в больницу. У нее, по предварительной информации, перелом ноги.
К счастью, пассажиры маршрутки и водитель не пострадали в инциденте.
Кроме того, похожий случай произошел под Ровным. Там колесо лесовоза отлетело от транспорта во время движения, попало в молодого человека и ужасно травмировало, оторвав руку.
Мужчину около 30 лет срочно госпитализировали в центральную районную больницу. Медики поставили предварительный диагноз травматическая ампутация правой верхней конечности на уровне нижней третьего плеча
Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько часов пострадавший скончался в клинике. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
.
Ранее мы также сообщали, что в центре Киева у маршрутки с пассажирами отлетело колесо. Из-за того, что маршрутка остановилась на рельсах движение трамваев было заблокировано.