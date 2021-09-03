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У Чернівцях під час руху відлетіло колесо маршрутки: постраждала жінка

Автор: Тетяна Самарук

У Чернівцях на одній з вулиць у маршрутки на ходу відлетіло колесо. Запчастина полетіла просто на дорогу, травмувавши жінку.

Про це повідомляє "Молодий Буковинець".

Так, інцидент стався 2 вересня на вулиці Білоруській.

Зокрема, жінка йшла по пішохідному переході, і в цей момент у неї відірвалось колесо і полетіло у її сторону.

Жінку шпиталізували до лікарні. У неї, за попередньою інформацією, перелом ноги.

На щастя, пасажири маршрутки та водій не постраждали в інциденті.

Окрім того, схожий випадок стався під Рівним. Там колесо лісовоза відлетіло від транспорту під час руху, потрапило в молоду людину і жахливо травмувало, відірвавши руку.

Чоловіка близько 30 років терміново госпіталізували до центральної районної лікарні. Медики поставили попередній діагноз травматична ампутація правої верхньої кінцівки на рівні нижньої третього плеча

Однак, попри надану медичну допомогу, через кілька годин потерпілий помер у клініці. Травми виявилися несумісні з життям.

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Раніше ми також повідомляли, що у центрі Києва у маршрутки з пасажирами відлетіло колесо. Через те, що маршрутка зупинилася на рейках рух трамваїв було заблоковано.

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