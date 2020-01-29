В Черновцах воспитательница учила детей ее "ублажать": детали скандала

В Черновцах в детском саду разгорелся скандал, так как воспитатель учила делать ей массаж. Об этом инциденте в соцсети Facebook сообщила одна из мам воспитанников детского учреждения Наталья Барабанова-Грекаловская. Она описала ситуацию, что в качестве поощрения педагог разрешает детям делать ей массаж. Женщина спросила совета, что ей делать в таком случае, поговорить с педагогом или сразу сообщить администрации дошкольного заведения.

Интересно, что некоторые родители посчитали, что в этом нет ничего такого и такие игры сближают и позволяют наладить контакт ребенка с воспитателем. В соцсети маму ребенка поддержали и сошлись во мнении, что такое явление - ненормально.

Некоторые отметили, что неплохо бы сообщить в полицию, такое поведение воспитателя недопустимо и это может спровоцировать детские травмы. В комментариях к посту украинцы высказали свои эмоции.

Вот если б детки друг другу - ещ куда ни шло, но воспитателю.. Мне не нравится как-то такое дело.

Супер. А літом всією групою на дачу до виховательки, картоплю полоти та огірки-помідори поливати.

У нас в саду тоже было такое с детьми, дети сначало молчали, а когда перешли в другую группу рассказали все, так как боялись воспитателя до истерик...Это конечно надо присекать сразу.

Идите к заведующей, это что за игры такие?, ахренеть, конечно найдет воспитатель кучу отмазок.

Заявление в милицию за склонение малолетних к сексуальным действиям написали или чего ждете???

Скриншот комментариев (Facebook)