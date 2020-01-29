У Чернівцях вихователька вчила дітей її "догоджати": деталі скандалу

У Чернівцях в дитячому саду розгорівся скандал, адже вихователь вчила робити їй масаж. Про цей інцидент у соцмережі Facebook повідомила одна з мам вихованців дитячого закладу Наталя Барабанова-Грекаловська. Вона описала ситуацію, що в якості заохочення педагог дозволяє дітям робити їй масаж. Жінка запитала ради, що їй робити в такому випадку, поговорити з педагогом або відразу повідомити адміністрацію дошкільного закладу.

Цікаво, що деякі батьки вважають, що в цьому немає нічого такого і такі ігри зближують і дозволяють налагодити контакт дитини з вихователем. У соцмережі маму дитини підтримали і зійшлися на думці, що таке явище - ненормальне.

Деякі зазначили, що непогано б повідомити в поліцію, така поведінка вихователя неприпустима і це може спровокувати дитячі травми. У коментарях до посту українці висловили свої емоції.

От якщо б дітки один одному - ще куди не йшло, але вихователю.. Мені не подобається як-то така справа.

Супер. А літом всією групою на дачу до виховательки, картоплю полоти та огірки-помідори поливати.

У нас в саду теж було таке з дітьми, діти спочатку мовчали, а коли перейшли в іншу групу розповіли все, так як боялися вихователя до істерик...Це звичайно треба присікати відразу.

Ідіть до завідуючої, що це за ігри такі? Ахренеть, звичайно вихователь знайде купу відмазок.

Заяву в міліцію за схиляння неповнолітніх до сексуальних дій написали або чого чекаєте???

Скріншот коментарів (Facebook)