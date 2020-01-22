Подпольный детский сад в Киеве: история получила неожиданное продолжение

Подпольный детский сад в Киеве (Коллаж РБК-Украина)

Детей нелегально содержали в частном доме на Куреневке

В Киеве полиция обнаружила нелегальный детский сад в частном доме на Куреневке по улице Достоевского. Сотрудники правоохранительных органов приехали по анонимному вызову и нашли 11 малышей, которые находились в доме с тремя взрослыми людьми. Взрослые юридически не имели отношения к детям.

Было открыто уголовное производство по ч.3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). В дело также были привлечены сотрудники ювенальной превенции, которые выясняли у родителей, почему они оставили своих детей в антисанитарных условиях с чужими людьми.

Как сообщает издание OBOZREVATEL, история с нелегальным детским садиком получила неожиданную развязку. Полиция вынуждена была закрыть уголовное дело, так как родители отказались писать заявление и объяснили, что претензий у них нет.

"Выяснилось, что родители привели детей в частный детский сад добровольно и претензий ни к кому не имеют. Производство было закрыто, поскольку обвиняемых не было. Вопросы санитарной гигиены, лицензий и прочего, не входят в компетенцию полиции, это дело местных органов власти", - рассказала пресс-офицер Подольского района Анна Страшок.