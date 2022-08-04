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В Черновцах украинка поддержала агрессию России: "я за русских" (видео)

В Черновцах женщина поддержала агрессию России и выступала за русских (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Черновцах произошел неприятный инцидент. Местная жительница вечером поскандалила с подростками и заявила, что она "за русских".

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Это Черновцы".

Жительница Черновцов поспорила с подростками на улице и сообщила, что говорит только на русском языке. Подростки предложили ей перейти на украинский язык, но женщина ответила, что она - "за русских". Во время разговора она эту фразу повторила еще несколько раз.

Вдогонку ее спросили, поддерживает ли она "спецоперацию", на что женщина утвердительно кивнула и подтвердила - "конечно".

Позже виновница скандала записала видео со своими извинениями. Она утверждает, что ее неправильно поняли и произошло недоразумение.

Татьяна Доник объяснила, что является жительницей города Черновцы и общается на русском языке.

"Вчера произошел инцидент, когда я общалась с молодыми парнями. Ребята говорили на русском и украинском языках. Я говорила на русском языке. Вопросы касались только языка. Я понимаю украинский, но в основном общаюсь на русском", - объясняет женщина.

Она признается, что расстроена ситуацией и тем, как были истолкованы ее слова подростками.

"В ответ, поддерживаю ли я "спецоперацию", я не отвечала "да". Я отвечала на вопрос, говорю ли я на русском языке. Это не касается "спецоперации". Мои слова просто вырвали из контекста - и вы ставили то видео, которое выставили. Я осуждаю агрессию российскую и огорчена этой ситуацией и тем, как восприняли мои слова. Все это касалось только языка", - рассказала Татьяна.

Она добавила, что весь этот хейт не должен был ее касаться и в конце видео женщина сказала: "Слава Украине! Слава захисникам!"

Кстати, ранее мы писали о том, львовский писатель влип в скандал из-за ксенофобии.

А еще рассказывали о том, что житель Харькова распространял российскую пропаганду и попал под суд.

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