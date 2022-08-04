У Чернівцях Українка підтримала агресію Росії: "я за росіян" (відео)

Мешканка Чернівців посперечалася з підлітками на вулиці та повідомила, що говорить тільки російською мовою. Підлітки запропонували їй перейти на українську мову, але жінка відповіла, що вона - "за росіян". Під час розмови вона цю фразу повторила ще кілька разів.

Навздогін її запитали, чи підтримує вона "спецоперацію", на що жінка ствердно кивнула і підтвердила - "звичайно".

Пізніше винуватиця скандалу записала відео зі своїми вибаченнями. Вона стверджує, що її неправильно зрозуміли І сталося непорозуміння.

Тетяна Доник пояснила, що є мешканкою міста Чернівці та спілкується російською мовою.

"Вчора стався інцидент, коли я спілкувалася з молодими хлопцями. Хлопці говорили російською та українською мовами. Я говорила російською мовою. Питання стосувалися тільки мови. Я розумію українську, але в основному спілкуюся російською", - пояснює жінка.

Вона зізнається, що засмучена ситуацією і тим, як були витлумачені її слова підлітками.

"У відповідь, чи підтримую я "спецоперацію", я не відповідала "так". Я відповідала на питання, чи говорю я російською мовою. Це не стосується "спецоперації". Мої слова просто вирвали з контексту - і ви ставили те відео, яке виставили. Я засуджую агресію російську і засмучена цією ситуацією і тим, як сприйняли мої слова. Все це стосувалося тільки мови", - розповіла Тетяна.

Вона додала, що весь цей хейт не повинен був її торкатися і в кінці відео жінка сказала: "Слава Україні! Слава захисникам!"