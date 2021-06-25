В Черновцах троллейбус во время движения "потерял" двери (видео)

Так, инцидент произошел в пятницу, 25 июня. Как рассказал очевидец, двери из троллейбуса выпали прямо на дорогу.

Также мужчину возмутило то, что из-за инцидента могли пострадать пассажиры общественного транспорта.

Как рассказала ИА АСС начальница службы состава Черновицкого троллейбусного управления Лариса Шупарская, причиной инцидента стала изношенность троллейбуса. Также она добавила, что транспортное средство перед выходом на рейс проверили специалисты.

Шупарская отметила, что троллейбусу уже 31 год и он является изношенным и устаревшим.

"Причиной стал болт крепления дверей, который отпал во время движения троллейбуса. Сейчас троллейбус находится в ДЕПО. Никто из пассажиров не пострадал. Двери, которые выпали, тоже остались невредимыми", - сообщила Лариса Шупарская.

В комментариях пользователи пишут, что такие случаи не единичны, и люди жалуются на власть, которая ничего с этим не делает.