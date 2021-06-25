У Чернівцях тролейбус під час руху "загубив" двері (відео)

Так, інцидент стався у п'ятницю, 25 червня. Як розповів очевидець, двері з тролейбуса випали просто на дорогу.

Також чоловіка обурило те, що через інцидент могли постраждати пасажири громадського транспорту.

Як розповіла ІА АСС начальниця служби складу Чернівецького тролейбусного управління Лариса Шупарська, причиною інциденту стала зношеність тролейбуса. Також вона додала, що транспортний засіб перед виходом на рейс перевірили фахівці.

Шупарська зазначила, що тролейбусу вже 31 рік і він є зношеним та застарілим.

"Причиною став болт кріплення дверей, який відпав під час руху тролейбуса. Наразі тролейбус перебуває в ДЕПО. Ніхто з пасажирів не постраждав. Двері, які випали, теж залишились неушкодженими", - повідомила Лариса Шупарська.

У коментарях користувачі пишуть, що такі випадки не поодинокі, і люди скаржаться на владу, яка нічого з цим не робить.