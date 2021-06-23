В Николаеве в маршрутке на пассажира упали двери: "пришлось ловить собой" (фото)
В городе Николаеве в маршрутном такси №15 на пассажира упали двери. Все произошло когда мужчина зашел на остановке.
Фотографию опубликовала Ольга Лунева на своей странице в Facebook.
Так, инцидент произошел в маршрутном такси №15, когда мужчина зашел на остановке общественного транспорта "Садовая".
Как видно на фото, двери одной из николаевских маршруток упали на пассажира. Но мужчина успел их поймать одной рукой.
"Сервис по - николаевски. Проезд по 7 гривен, но возможно придется ловить собой дверь (на фото как раз таки только что вошел пассажир). Спасибо, что пассажирке на первом сиденье не прилетело", - написала женщина.
Фото: на пассажира упали двери в Николаеве (facebook.com/Ольга Лунева)
В комментариях пользователи возмущаются, что транспорт в ненадлежащем состоянии и его давно нужно менять.
- Ужас! То дождь с крыши салон заливает, то двери отпадают. Наш транспорт и сервис несовместимые понятия
- Потому что транспорт должен быть муниципальным.
- Какой ужас!
- Я однажды выпала из маршрутки на повороте вместе с дверью
- Да это все пассажиры. Ходят туда-сюда через дверь, вот они и ломаются.
Ранее мы сообщали, что под равным избили водителя маршрутки, который не остановился, где его просили.
Также во Львове маршрутка с пассажирами влетела в дерево.