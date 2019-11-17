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В Черновцах пьяный мужчина поскандалил с охранником из-за украинского языка (видео)

STYLERЖизнь    17.11.2019 - 22:11
В Черновцах пьяный мужчина поскандалил с охранником из-за украинского языка (видео)
В Черновцах мужчина устроил скандал с охранником (фото из открытых источников)

В Черновцах мужчина решил справить нужду на террасе ресторана

В одном из ресторанов Черновцов пьяный мужчина с другом решили справить нужду прямо на террасе ресторана, а когда им сделали замечание, устроил скандал с охранником. Случай произошел 14 ноября в заведении на улице Комарова. Об этом сообщает molbuk.ua.

"Охранники с кем-то конфликтовали. Я начал снимать это на телефон. Когда они это увидели, то подошли и ударили меня по руке, после чего телефон упал. Далее последовал поток нецензурной лексики на русском языке в мою сторону. Я попросил говорить со мной нормально и украинском языке. На это они ответили кулаками ", - рассказал потерпевший.

Мужчина, который решил, что он прав, начал предъявлять претензии охраннику, а потом обратился в полицию.

В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Между тем в сети появилась видеозапись с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент, где человек в состоянии алкогольного опьянения справляет нужду на лестнице ресторана Chaikovsky в Черновцах.

Как утверждает автор сообщения Ирина Химик, это стало причиной ситуации с избиением клиента ресторана.

"Как видно на видео, двое очень не трезвых мужчин вышли на террасу заведения и один из них начал справлять естественную нужду прямо там (кстати, внизу тротуар и ходят люди). К ним подошел охранник и вежливо сделал замечание, что так нехорошо и в заведении есть туалет. Но один из посетителей возмутился, что охранник обратился к ним на русском языке (если вдуматься в ситуацию, то смешно) на что охранник ответил, что ему так удобно, но если это принципиально, то он будет говорить на украинском языке", - описала ситуацию Ирина.

Но мужчины начали оскорблять охранника не совсем приятными словами, один из них начал снимать его на телефон. Охранник предупредил "оператора" что он против того, чтобы его снимали. После того как на это не отреагировали, был выбит телефон (телефон не поврежден) и вызвана полиция.

А ось і відповідь на перекручену інформацію про "потерпілих за мову" Журналістам вдалося взяти відео, та дізнатися що ж сталося насправді біля розважального закладу. Як видно на відео, двоє дуже не тверезих чоловіків вийшли на терасу закладу і один із них почав справляти природну потребу прямо там (до речі, у низу тротуар і ходять люди). До них підійшов охоронець і ввічливо зробив зауваження що так не гарно і у закладі є туалет. Але один із відвідувачів обурився що охоронець звернувся до них на російській, (якщо вдуматись у ситуацію, то смішно) на що охоронець відповів що йому так зручно, але якщо це принципово, то він буде говорити українською мовою. Але чоловіки почали ображати охоронця не зовсім приємними словами для людини, один із них почав знімати його на телефон. Охоронець попередив "оператора" що він проти того, щоби його знімали. Після того як на це не відреагували був вибитий телефон (телефон не пошкоджений) і викликана поліція. Є велике прохання до журналістів, перевіряти і публікувати достовірну інформацію щоб не перетворюватись у "тролів" !

Опубліковано Іриною Хімік Неділя, 17 листопада 2019 р.

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