В Черновцах пьяный мужчина поскандалил с охранником из-за украинского языка (видео)

В Черновцах мужчина устроил скандал с охранником (фото из открытых источников)

В Черновцах мужчина решил справить нужду на террасе ресторана

В одном из ресторанов Черновцов пьяный мужчина с другом решили справить нужду прямо на террасе ресторана, а когда им сделали замечание, устроил скандал с охранником. Случай произошел 14 ноября в заведении на улице Комарова. Об этом сообщает molbuk.ua.

"Охранники с кем-то конфликтовали. Я начал снимать это на телефон. Когда они это увидели, то подошли и ударили меня по руке, после чего телефон упал. Далее последовал поток нецензурной лексики на русском языке в мою сторону. Я попросил говорить со мной нормально и украинском языке. На это они ответили кулаками ", - рассказал потерпевший.

Мужчина, который решил, что он прав, начал предъявлять претензии охраннику, а потом обратился в полицию.

В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Между тем в сети появилась видеозапись с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент, где человек в состоянии алкогольного опьянения справляет нужду на лестнице ресторана Chaikovsky в Черновцах.

Как утверждает автор сообщения Ирина Химик, это стало причиной ситуации с избиением клиента ресторана.

"Как видно на видео, двое очень не трезвых мужчин вышли на террасу заведения и один из них начал справлять естественную нужду прямо там (кстати, внизу тротуар и ходят люди). К ним подошел охранник и вежливо сделал замечание, что так нехорошо и в заведении есть туалет. Но один из посетителей возмутился, что охранник обратился к ним на русском языке (если вдуматься в ситуацию, то смешно) на что охранник ответил, что ему так удобно, но если это принципиально, то он будет говорить на украинском языке", - описала ситуацию Ирина.

Но мужчины начали оскорблять охранника не совсем приятными словами, один из них начал снимать его на телефон. Охранник предупредил "оператора" что он против того, чтобы его снимали. После того как на это не отреагировали, был выбит телефон (телефон не поврежден) и вызвана полиция.