У Чернівцях п'яний чоловік поскандалив з охоронцем через українську мову (відео)

У Чернівцях чоловік влаштував скандал з охоронцем (фото з відкритих джерел)

У Чернівцях чоловік вирішив справити нужду на терасі ресторану

В одному з ресторанів Чернівців п'яний чоловік з другом вирішили справити нужду прямо на терасі ресторану, а коли їм зробили зауваження, влаштував скандал з охоронцем. Випадок стався 14 листопада в закладі на вулиці Комарова. Про це повідомляє molbuk.ua.

"Охоронці з кимось конфліктували. Я почав знімати це на телефон. Коли вони це побачили, то підійшли і вдарили мене по руці, після чого телефон впав. Далі пішов потік нецензурної лексики російською мовою в мою сторону. Я попросив говорити зі мною нормально і українською мовою. На це вони відповіли кулаками ", - розповів потерпілий.

Чоловік, який вирішив, що він правий, почав пред'являти претензії охоронцю, а потім звернувся в поліцію.

У поліції повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Тим часом у мережі з'явився відеозапис з камер спостереження, на якому зафіксовано момент, де людина в стані алкогольного сп'яніння справляє нужду на сходах ресторану Chaikovsky в Чернівцях.

Як стверджує автор повідомлення Ірина Хімік, це стало причиною ситуації з побиттям клієнта ресторану.

"Як видно на відео, двоє не дуже тверезих чоловіків вийшли на терасу закладу і один з них почав справляти природну потребу прямо там (до речі, внизу тротуар і ходять люди). До них підійшов охоронець і ввічливо зробив зауваження, що так недобре і в закладі є туалет. Але один з відвідувачів обурився, що охоронець звернувся до них російською мовою (якщо вдуматися в ситуацію, то смішно) на що охоронець відповів, що йому так зручно, але якщо це принципово, то він буде говорити українською мовою", - описала ситуацію Ірина.

Але чоловіки почали ображати охоронця не зовсім приємними словами, один з них почав знімати його на телефон. Охоронець попередив "оператора" що він проти того, щоб його знімали. Після того як на це не відреагували, був вибитий телефон (телефон не пошкоджений) і викликана поліція.