У Чернівцях п'яний чоловік поскандалив з охоронцем через українську мову (відео)

У Чернівцях чоловік вирішив справити нужду на терасі ресторану
В одному з ресторанів Чернівців п'яний чоловік з другом вирішили справити нужду прямо на терасі ресторану, а коли їм зробили зауваження, влаштував скандал з охоронцем. Випадок стався 14 листопада в закладі на вулиці Комарова. Про це повідомляє molbuk.ua.
"Охоронці з кимось конфліктували. Я почав знімати це на телефон. Коли вони це побачили, то підійшли і вдарили мене по руці, після чого телефон впав. Далі пішов потік нецензурної лексики російською мовою в мою сторону. Я попросив говорити зі мною нормально і українською мовою. На це вони відповіли кулаками ", - розповів потерпілий.
Чоловік, який вирішив, що він правий, почав пред'являти претензії охоронцю, а потім звернувся в поліцію.
У поліції повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.
Тим часом у мережі з'явився відеозапис з камер спостереження, на якому зафіксовано момент, де людина в стані алкогольного сп'яніння справляє нужду на сходах ресторану Chaikovsky в Чернівцях.
Як стверджує автор повідомлення Ірина Хімік, це стало причиною ситуації з побиттям клієнта ресторану.
"Як видно на відео, двоє не дуже тверезих чоловіків вийшли на терасу закладу і один з них почав справляти природну потребу прямо там (до речі, внизу тротуар і ходять люди). До них підійшов охоронець і ввічливо зробив зауваження, що так недобре і в закладі є туалет. Але один з відвідувачів обурився, що охоронець звернувся до них російською мовою (якщо вдуматися в ситуацію, то смішно) на що охоронець відповів, що йому так зручно, але якщо це принципово, то він буде говорити українською мовою", - описала ситуацію Ірина.
Але чоловіки почали ображати охоронця не зовсім приємними словами, один з них почав знімати його на телефон. Охоронець попередив "оператора" що він проти того, щоб його знімали. Після того як на це не відреагували, був вибитий телефон (телефон не пошкоджений) і викликана поліція.
А ось і відповідь на перекручену інформацію про потерпілих за мову" Журналістам вдалося взяти відео, та дізнатися що ж сталося насправді біля розважального закладу. Як видно на відео, двоє не дуже тверезих чоловіків вийшли на терасу закладу і один із них почав справляти природну потребу прямо там (до речі, у низу тротуар і ходять люди). До них підійшов охоронець і ввічливо зробив зауваження що так не гарно і у закладі є туалет. Але один із відвідувачів обурився що охоронець звернувся до них на російській, (якщо вдуматись у ситуацію, то смішно) на що охоронець відповів що йому так зручно, але якщо це принципово, то він буде говорити українською мовою. Альо чоловіки почали ображати охоронця не зовсім приємними словами, для людини, один із них почав знімати його на телефон. Охоронець попередив "оператора" що він проти того, щоби його знімали. Після того як на це не відреагували був вибитий телефон (телефон не пошкоджений) і викликана поліція. Є велике прохання до журналістів, перевіряти і публікувати достовірну інформацію щоб не перетворюватись у "тролів" !Опубліковано Іріною Хімік Неділя, 17 листопада 2019 р.