ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Черновцах подросток станцевал на могиле: видео с кладбища "залил" в сеть

Автор: Людмила Жукова

В Черновцах подросток осквернил могилы на кладбище

В Черновцах несовершеннолетний местный житель решил заработать лайки в сети. 14-летний подросток снял видео на кладбище, где он танцует на фоне могил и памятников, а потом опубликовал в социальной сети. На это обратили внимание правоохранительные органы и разыскали ребенка.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, "танцора" разыскали и провели с ним разъяснительную беседу. Также пригласили на разговор его мать, которой рассказали, чем занимается ее сын в свободное от учебы время.

На мать парня правоохранители составили административный протокол по признакам статьи 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также полицейские провели профилактически разъяснительную работу с несовершеннолетним и подчеркнули недопустимость совершения хулиганских действий, преступлений и правонарушений, а также о наступлении ответственности в случае совершения.

Самые читаемые новости

В Черновцах нашли парня, который танцевал на кладбище (фото: cv.npu.gov.ua)

Как мы ранее писали, в последнее время танцы на могилах и кладбищах почему-то популярны среди детей. Так, школьницы станцевали тверк на памятнике погибшим воинам АТО.

Ранее мы сообщали, что сеть разозлили подростки, которые свисали с крыши многоэтажки.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины подросток