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В Черновцах пес застрял на неделю в пластиковой бутылке: чем обернулась история

Автор: Людмила Жукова

В Черновцах пес угодил в ловушку. Это оказалась большая пластиковая бутылка. Благодаря спасателям животное спасли.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как все произошло

Несчастное животное застряло головой в пластиковой бутылке. Из-за этого пес не пил и не ел семь дней. Зверя заметили в частном секторе города и кинулись ему на помощь.

Пес отчаянно бегал и не понимал, как освободиться, он не подпускал к себе людей. Неравнодушные вызвали зоозащитников, но животное исчезло. Волонтеры больше недели ежедневно прочесывали все улицы и нашли беднягу.

Из пластиковой ловушки его сразу спасли и увезли к ветеринарам. Пес получил стресс, но он пройдет через несколько дней. Потом животное привьют и будут искать для него хозяина, чтобы он обрел теплый дом и ласку.

Как мы сообщали ранее, во Львове "копы" спасли кошку, которая надышалась угарным газом.

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